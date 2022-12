J'ai fait un classement des jeux que j'ai le moins aimé cette année :J'ai adoré les deux opus Wii, moins l'opus WiiU. Le contenu de la version Nintendo Switch est quand même plus que rachitique, même avec l'ajout du golf. J'avoues que j'y joues juste pour débloquer les récompenses de la semaine, exclusivement au bowling.J'ai adoré le dernier spin-off dans l'univers de Zelda, Hyrule Warriors : Age of Calamity. Mais celui-là, je trouve, n'apporte pas grand chose par rapport à l'opus de base : Fire Emblem : Three Houses. Je l'ai fini, mais sans grande conviction.Tout le monde se souvient de mon ressenti pour le premier : https://www.gamekyo.com/blog_article404194.html J'ai bien avancé dans le jeu, et même fini le gros DLC, mais j'ai jamais eu le courage de le finir. Du coup, j'attendais sa suite sans plus de conviction que ça. Déçu quand même du résultat, pour une suite plus 1.5 que 2. Le jeu est sublime sur Ps4, mais la ressemblance avec le premier aura eu raison de moi.J'ai dépasssé de mémoire les 800 heures sur le 2. Si je dépasse les 20 heures au total sur le 3, ça sera un miracle. Pour moi, c'est même pas une suite 1.5, mais plus 1.1. Le jeu reste identique au deuxième avec quelques ajouts, mais trop mineurs à mes yeux. Il souffre des mêmes défauts. Nintendo aurait au moins pû faire l'effort d'apporter de gros ajouts pour justifier un nouvel opus.Et ma déceprtion de l'année est :Mon attente envers cette suite est immense. La chute est donc autant plus grande. Là aussi, c'est plus une version 1.5 qu'une suite. J'ai limite l'impression de jouer au premier. Son rythme est trop irrégulier. Les bons passages sont trop succints, et sont entrecoupés de passages banals. Les passages avec Atreus sont bons mais gâchent grandement le rythme. D'ailleurs, c'est ici que j'ai eu mes premiers bugs : de collision quand Atreus se placait devant le yack et la gamine, et visuel après la course contre le renard où seul le visage d'Atreus s'affichait. Après ça reste un excellent jeu, mais j'avais placé la barre très haut avant sa sortie.Bref, au niveau des consoles, ma grande déception reste la Xbox One. Comment Microsoft a fait pour ne sortir aucun gros jeu cette année. Ca me dépasse. Chez Sony, je reste sur Ps4. La Ps5 attendra, qu'il ne sorte plus de jeu sur Ps4, et qu'il arrête avec leur manie de tout augmenter sur ce support. La Nintendo Switch compense elle par de gros jeux sortis cette année, malgré les 3 titres cités plus haut...