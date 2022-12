Metacritic 76% -PS5-

Opencritic 75%

JeuxActu 18/20

Gamergen 17/20

IGN France 8/10

Gameblog 8/10

JVC 15/20

Je faisais partie des personnes qui pensaient que nous aurions a faire à un futur classique du genre (attention car c'est avec le temps que parfois nous nous rendons compte qu'il était pas mal en fait, il y a eu des jeux "cultes" sur le tard), surtout dû en partie au CV du créateur, mais les tests sont partagés.Ceux qui espéraient un digne héritier de Dead Space avec The Callisto Protocol ne seront pas déçus : le jeu reprend tous les codes de son illustre aîné, à commencer par une ambiance stressante à souhait, parfaitement maîtrisée, et un gore jusqu’au-boutiste. The Callisto Protocol innove aussi grâce à son système de combat impliquant du corps-à-corps viscéral où chaque coup porté est d'une brutalité incroyable. Mieux, le jeu va plus loin en autorisant des combinaisons intéressantes et obligeant à bien planifier son plan de bataille, sous peine d'être vite submergé. Pour le reste, le jeu égrène les éléments classiques de l'horreur, entre un scénario correct mais prévisible et de l'exploration limitée à la recherche de moyens d'ouvrir les portes. Si The Callisto Protocol tient en haleine du début à la fin, on peut tout de même noter une certaine répétitivité des ennemis et des situations dans le dernier quart du jeu. Mais si vous vous laissez happé par cet univers lugubre et stressant, les grosses ficelles sont au final assez vite oubliées. On ressort de cette aventure exténué par son intensité, et c'est finalement ce qui compte le plus !Alors, The Callisto Protocol, une réussite ? Eh bien oui, force est de constater que Striking Distance Studios connaît déjà parfaitement son sujet, et Krafton a donné les moyens à Glen Schofield et son équipe pour réaliser un survival-horror intense, violent et stressant. Le titre souffre cependant de la comparaison inévitable avec Dead Space, et force est de constater qu'en matière de narration, le titre de Visceral Games maîtrisait mieux ce point pour diluer le mystère et étirer le dénouement. Il n'en reste que The Callisto Protocol propose un gameplay vraiment intense, une atmosphère sombre et sanglante, et une réalisation technique à couper le souffle, il serait dommage de bouder son plaisir face à ses petits défauts qui savent vite se faire oublier. Et ce n'est pas comme si Dead Space allait revenir sur consoles modernes prochainement. Oh...Si The Callisto Protocol n'est pas exempt de défauts et que la structure du jeu autant que les placements des checkpoints nous rappellent souvent à sa qualité de jeu indé, à l'heure des comptes le dynamisme et l'action du nouveau bébé de Glen Schofield se révèlent être indéniablement très plaisants. Retrouver un écran aussi épuré avec un HUD directement intégré et une ambiance aussi maîtrisée est un régal.Glen Schofield, le créateur de Dead Space, est de retour et il a eu raison. Pour un premier jet d’une franchise inédite, The Callisto Protocol tient ses promesses. Striking Distance Studios nous offre un très bon survival-horror intense, violent et old-school. Un jeu doté d'un sens de l’esthétique horrifique qui fait mouche et d'une délicieuse ambiance portée par un sound design ravageur (à jouer absolument au casque au minimum). En se focalisant sur des affrontements au corps à corps, le titre nous gratifie d’un système de combat brutal et gore à souhait, avec sa part d'exigence, qui lui permet de s'affranchir de son illustre modèle. Bref, on en redemande. À quand la suite pour gommer les défauts de jeunesse ?Dans l’espace, personne ne vous entendra hurler… de joie ou de colère ? S’appuyant sur les fondations solides comme du métal du premier Dead Space, The Callisto Protocol esquive la photocopie grâce à ses combats au corps à corps intenses, difficiles, mais pas aussi précis que nous l’aurions souhaité. Malgré un manque certain d’audace, Striking Distance est parvenu à voler les anneaux de Saturne afin de les glisser aux annulaires des amoureux d’horreur sci-fi. Attachez votre ceinture d'astéroïdes, le Space Mountain gore va vous secouer, quand bien même le voyage se révélerait aussi imparfait que classique.IGN US 7/10GamesRadar+ 3/5Gamespot 5/10C'est pas un mauvais jeu (il y a même des critiques qui apprécient le jeu), mais ce n'est pas un jeu qui fait l'unanimité. Il a le mérite d'être une franchise inédite et c'est le premier jeu du studio, c'est déjà un bon début.