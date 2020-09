Aujourd'hui, sur le Xbox Wire, nous avons annoncé que les précommandes pour la Xbox Series X et Series S ouvriront en France le 22 septembre à 9h.

Alors que la nouvelle génération de jeu sur console Xbox arrive, nous tenons à offrir le choix aux joueurs pour franchir le pas et profiter de nos nouvelles consoles. En plus de l'approche traditionnelle qui consiste à acheter la nouvelle génération de console à 499,99€ pour la Xbox Series X et 299,99€ pour la Xbox Series S (prix de vente conseillés), nous déployons en France le programme Xbox All Access, qui permet d'obtenir une Xbox Series S et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 24,99€ par mois pendant 24 mois ou une Xbox Series X et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 32,99€ par mois pendant 24 mois.



Pour rappel, les Xbox Series X et Xbox Series S sortiront le 10 novembre prochain.

Il n'y a pas que la PS5 qui arrive, la Series X et S seront en préco la semaine prochaine.Vois allez prendre quoi, une S, une X ou une PS5 ?Ou rien du tout ?