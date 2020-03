Catherine: Full Body est un jeu de puzzle captivant, avec des touches d’action-aventure, qui traite de thèmes matures, à savoir les relations sentimentales et les choix difficiles auxquels nous pouvons être confrontés. Notre histoire tourne autour de la peur phobique de Vincent pour l’engagement, alors que ce dernier est sur le point de passer à l’étape supérieure dans sa relation amoureuse. Décidera-t-il alors de se lancer ou bien au contraire de tout arrêter ? En succombant à la tentation d’une nouvelle romance, Vincent se retrouvera pris au piège, toutes les nuits, dans un cauchemar récurrent où il devra grimper une tour faite de blocs en résolvant des puzzles, avant que tout ne s’écroule sous lui. Il doit absolument atteindre son sommet s’il veut se réveiller au matin, et donc survivre un jour de plus…

Catherine: Full Body vient enfin d'avoir une date et une officialisation sur Switch.C'est quoi ?Ce jeu mature de puzzle à la sauce action-aventure va délecter les joueurs grâce à son histoire qui analyse les relations et les choix difficiles que nous devons parfois faire.Des choix qui détermineront votre destin à l’aide d’une histoire à embranchement et 13 fins différentes.Surmontez des puzzles difficiles et addictifs pour survivre au cauchemar.Jouez n’importe où, n’importe quand: Que ce soit en versus ou en co-op, c’est toujours le bon moment pour jouer avec ses amis.Le contenu supplémentaire de Catherine: Full Body est inclus dans le jeu (Le set de « Voix idéale » de Catherine, les sets de personnages jouables, Joker de Persona 5 et les sets de commentaires des Voleurs Fantômes qui l’encouragent, et en bonus : des lunettes à montures de cornes)Le jeu est attendu le 7 Juillet