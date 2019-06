Limited Run Games dévoile enfin les différentes versions Collectors des jeux Star Wars et il y a du lourd bordel!!!On commence avec le jeu Bounty Hunter sorti sur Game Cube et PS2 qui revient cette fois sur PS4 uniquementEnsuite on enchaine avec le Collector de Star Wars Game Boy, qui sera le 1er jeu Limited Run Games Game Boy. Et j'ai envie de dire que ça ouvre la porte à pleins de futur jeux Game Boy.Et enfin, le dernier sur NES et j'ai encore envie de dire que ça ouvre la porte à de futurs jeux NES.Chaque jeux sera à 84.99$ et il faudra faire vite pour avoir son exemplaire comme toujours chez Limited Run Games.