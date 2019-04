Voici mon Premier Avis concernant le jeu Days Gone :Tout d'abord, je précise que j'y joue sur la première Ps4, et non sur Ps4 Pro. J'ai bien avancé, en prenant soin de bien tout explorer avant de poursuivre. On va commencer par les points positifs.Tout d'abord, je trouve le jeu assez beau. Certains environnements son franchement réussis. Le faciès des personnages est aussi impressionnant, tout comme les effets météorologique sur le sol par exemple en temps de pluie. La gestion de la moto, au niveau de l'essence par exemple, est pas mal.L'ambiance est aussi parfaite je trouve. Quand on approche des Freakers, les effets sonores sont du plus bel effet. J'aime bien aussi le fait d'entendre les anciens rapports directement dans la dualshock de la Ps4. Le jeu est aussi assez dur, surtout quand on se fait submerger par les ennemis.Le scénario est aussi sympathique, avec pas mal de clin d’œil à d'autres œuvres. Mais le gros point fort je trouve reste le faciès des personnages, dont les humeurs et les sentiments sont parfaitement retranscrits. Passons ensuite aux points négatifs.On commence avec ce qui fait la marque de fabrique d'Ubisoft, les bugs. Un jeu qui se fige, m'obligeant à relancer le jeu, des images qui sautent, des freakers qui sont là mais figés. On les attends, on les combats et on les tue, mais ils ne bougent pas d'un pouce à l'écran. Sans oublié les déplacements en moto, très saccadés.Les phases de combat sont aussi assez approximatives, avec une barre d'action qui fait limite pas finie. Ne parlons pas de l'IA ennemi, complètement à la ramasse parfois. Les dialogues aussi parfois, avec un niveau, même si voulu, assez pauvre.Et enfin, les temps de chargement sont assez longs. Pour un jeu de ce type, je trouve également que l'effet de sang ne collent pas avec l'ensemble, aussi bien lorsque l'on tue un ennemi, que lorsque l'on dépece un animal, où le sang est limite inexistant. Enfin, l'inventaire se remplie bien trop vite. Du coup, on peut très vite ne plus rien ramasser.Bref, j'avoues avoir du mal à qualifier le jeu, qui fait assez sous production, alors que d'autres jeux Ps4 sont clairement au-dessus. Ce n'est pour l'instant pas un bon jeu, ni un mauvais jeu, mais un jeu passable, qui servira d'amuse-bouche en attendant beaucoup mieux à venir...Source : member15179.html