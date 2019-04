Voici mon Premier Avis sur le jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission :J’en suis à 120 heures de jeu je crois, et je sur-kiffe.Alors, oui, le jeu n’est pas très joli, mais est loin d’être dégueulasse pour un jeu de cartes. Bandai Namco aurait fait un petit effort, ça aurait été mieux. Mais là, je chipote.Je retiens en fait juste une seule chose, c’est le contenu juste monstrueux et gargantuesque du titre. Dans tous les modes, c’est la démesure. Un mode histoire riche et rempli de sous-embranchement, une collection de cartes imposante, un mode création assez riche, un mode Arcade aux petits oignons, un mode online parfait pour farmer des éléments.J’ai d’ailleurs fini le mode histoire, et de nombreux arcs du mode arcade. Le scénario n’a rien de transcendant, mais il a le mérite de reprendre le manga, et ça, c’est pas mal.J’adore aussi le côté stratégique. Je passe des heures à essayer de trouver la combinaison parfaite entre les techniques, l’énergie héros et les coups des combattants. Sans parler des équipements, qui peuvent tout changer. Et puis toute cette mythologie Dragon Ball, ça se savoure.Et surtout, le nombre de fois où j’ai réclamé un opus 3DS chez nous. Là, on a un opus complet et traduit. Pourquoi se plaindre?Par contre, je trouve la traduction des cartes assez approximative des fois, mais ça, c’est secondaire. Bref, un jeu riche, réussi et à la durée de vie énorme, c’est tout ce que je demande à un titre en fait.Le temps de tout débloquer, du moins toutes les cartes, j’en ai pour une centaine d’heures jeu pense.En tout cas, je pense que c’est selon moi le meilleur jeu de carte sorti à ce jour, avec Yu-Gi-Oh ! Nightmare Troubadour sur DS, que j’ai adoré…Source : member15179.html