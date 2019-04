Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Mortal Kombat 11 :Des informations sur la taille du fichier de la version Nintendo Switch de Mortal Kombat 11 ont fait surface, et il semble que le jeu de base ne représente que 6,54 Go. Ce serait une bonne nouvelle, s’il n’y avait pas également une mise à jour day one de 15,9 Go.Il y a quelques choses que nous ignorons à propos de cette mise à jour. Tout d'abord, nous ne savons pas ce que fait la mise à jour. Deuxièmement, nous ne savons pas s'il existe une mise à jour sur les autres plates-formes. Troisièmement, nous ne savons pas si cette mise à jour est nécessaire pour jouer au jeu.Quel que soit le raisonnement, préparez-vous à disposer d'un espace supplémentaire sur votre carte microSD si vous saisissez Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch...Source : https://www.gonintendo.com/stories/332710-mortal-kombat-11-is-6-54gb-with-a-15-9gb-day-one-update

posted the 04/09/2019 at 06:43 AM by link49