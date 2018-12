Voici mon Premier Avis sur le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Je vais passer succinctement sur le mode multi. J’ai fait quelques combats, mais pas assez pour avoir un avis approfondi, même si les combats se sont enchainés naturellement, et que je n’ai rencontré aucun bug. C’est peut-être dû au fait que j’y joue avec un câble internet et l’adaptateur, acheté à l’époque sur Wii.En fait j’ai passé des heures et des heures sur le mode solo, mais aussi un peu de temps à enregistré tous mes Amiibo. Le mode La lueur du Monde est extrêmement bien pensé, même si des fois, j’ai envie de balancer la console tellement un combat peut être ardu.Le gros point fort est la collection des Esprits, qui retrace l’histoire entre autres l’historique des licences Nintendo, et qui apporte vraiment des bonus lors d’un combat. La possibilité de les faire évoluer titille ma collectionnite aigüe.Et l’autre point fort reste le roster, limite illimité. J’en ai débloqué une bonne partie mais j’en suis loin d’en voir la fin on dirait. Ça reste à l’image du jeu, avec une bande-son généreuse, des stages nombreux et une customisation des personnages riche, tout comme les modes disponibles. Et au niveau du gameplay, je le trouve plus nerveux et moins riche que ses deux prédécesseurs, sur 3DS et WiiU.En espérant que les 5 DLC à venir enrichissent de la plus belle des façons ce jeu plus que généreux. En tout cas, c’est bien parti avec Joker. En espérant que les quatre autres soient aussi surprenants.Pour résumer, je dirais juste un mot : richissime. Le mode solo est riche, le roster est riche, le contenu est riche, le jeu est riche…Bref, Nintendo vient de fournir selon moi le meilleur jeu de combat, voire même le jeu de combat de cette génération, tout simplement…Source : member15179.html