"Cohh a donc publié une vidéo où il aborde la culture des critiques de jeux vidéo, en comparant les critiques des journalistes spécialisés aux avis des influenceurs, testeurs et créateurs de contenu YouTube, et le conflit qui en découle, tout en donnant son point de vue personnel.
Il semble que Crimson Deserts soit un jeu de plus à se retrouver dans cette situation délicate, à l'instar de Stellar Blade ou Wukong. Personnellement, je trouve que la synthèse des critiques est plutôt juste, du moins d'après ce que j'y joue actuellement. Je dirais donc que les journalistes ont vu juste, pour être honnête, mais chacun ses goûts."
"Regardez la vidéo (8 minutes) si le cœur vous en dit et partagez votre avis. Ou pas, car je comprends que ce débat tourne en rond et que beaucoup en aient assez."
"Les gars vous n'y connaissez rien en jv ... hein, c'est quoi le bouton select...?"
les influenceurs ne sont plus d'accord entre eux, c'est ca le débat, avant il se faisait entre joueurs, aujourd’hui il se font entre influenceur et vu que le journalisme jv est mort, avoir un avis objectif c'est fini
mais c'est une certaine partie des joueurs (les plus nombreux et les moins instruit en la matière) qui on voulu cette situation...maintenant qu'on la faut pas se plaindre
moi je donne le conseil suivant, il faut niveler par le haut, donc dans chaque jeu vous ne prennez que le négatif, en faisant ca c'est simple moins il y a de négatif meilleurs sera le jeu, c'est infaillible comme méthode, mais oui certain ne seront pas d'accord car il aime les jeux médiocre pour pour la globalité ca sera un plus
Des hommes insignifiants, médiocres ou ignorants, qui se mêlent des affaires publiques et s'exprime au nom de la communauté.
Influenceurs, journaliste, politicards, dirigeants
Les journalistes sont en train de mourir économiquement, et malheureusement l’industrie est un dans un excès de production délirant !
Y’a peu de chance que ce soit le joueur de pokemon, de silksong ou bien call of qui s’en occupe. Les influenceurs eux n’ont pas de ligne éditoriale stricte, ils n’intègrent pas de rédaction, ne doivent pas faire valider le test par un redac chef, ni respecter une dead line. S’ils ont des « NDA », c’est au cas par cas. Et enfin, leurs notes/avis ne sont souvent pas comptés dans la moyenne meta et donc, ils subissent largement moins de stress quand au temps qu’il leur faut pour finir un jeu et le noter.
Youtubeur = artiste solo
Rédacteur = joueur pro dans un groupe/orchestre
Mais bon, v’là les gens qui pensent que c’est la même personne chez Edge ou IGN qui à testé tous ses best game ever. Comment on peut raisonner avec un postula pareil. Ce sont les mêmes qui croient que gamekult, jv.com ou gameblog sont les mêmes qu’il y a des années.
Mais bref, j'ai a peu près 40h de jeu... Je me régale comme jamais. Je suis impressionné par tout ce que je contemple, découvre, et peut réaliser.
C'est une véritable expérience que je n'ai jamais vécu dans aucun autre jeu mais j'avoue avoir la chance de pouvoir lui accorder le temps qu'il mérite et ce n'est pas prêt d'arrêter.
C'est un jeu qui demande de l’investissement pour bien l'exploiter et comprendre toutes ses mécaniques.
Il y a des petites erreurs entre autre en terme de maniabilité sur console, mais c'est vraiment du très bon.
derno Sauf qu'ici, on est vraiment avec un jeu ambitieux et généreux
Pour Metroid prime 4, Hors fanboy Nintendo, MP4 est une déception pour les joueurs
Faut arrêter de vouloir créer des fractures là où il n'y en a pas...
Ce qui est criant mais PERSONNE s'en soucie c'est d'avoir des lobbyistes comme testeurs. Ça met 8 sur 10 à Concord, le même testeur met 6 sur 10 à Crimson Desert ? Rien ne va dans cette putain d'industrie depuis cette dernière décennie.
Voilà aussi l'exemple d'un joueur d'une chaine très connue dans la communauté anglophone qui avait totalement survendu le jeu en mode influenceur dans ses previews.
Et maintenant que le jeu est sortit avec ses défauts, il a parlé des devs de Pearl Abyss qui ont communiqué sur la difficulté de développement du jeu dans sa dernière vidéo "the truth is out": la vérité est sortie
Et pour dire aussi qu'avant, il avait démonté les journalistes dans une vidéo à la sortie des tests: "ce jeu n'a pas été fait pour les journalistes mais pour les vrais gamers"
Dans sa dernière vidéo "the truth is out" où ils parlent de ce qu'on dit les devs, le plus drôle c'est qu'il fait totalement abstraction de la note négative des joueurs sur metacritic qui était à 7,8 à ce moment.
Regardez aussi dans l'état que se met Julien Chièze pour Crimson Desert. Ca se voit qu'il essaie d'en faire des caisses énormes histoire de rendre crédible toutes ses vidéos qu'il avait fait pour le survendre avant que la note metacritic tombe, il en veut particulièrement à Gamekult et son 5...
Regarde ton attitude sur tous les articles du jeu, Ca se voit que tu essaies d'en faire des caisses énormes avec des arguments fallacieux et de vidéos en mauvaise qualité...
En attendant les retours joueurs sont en décalage aux retours presse.
il en veut particulièrement à Gamekult et son 5...
Normal, c'est assez facilement prouvable qu'ils n'ont soit pas touchés au jeu ou sont de mauvaise foi
J'ai dit aux gens de prendre ce jeu comme un pur bac à sable, niveau histoire c'est mauvais, mais la découverte l'exploration, son gameplay et arbre de compétences c'est une de ses forces.
Après peut être que 6 c'est dur, mais bon, IGN de base surnote, donc donnons leur le bénéfice du doute.
Je pense que l’attente était un peu trop élevée pour pas dire irréaliste pour ce jeu car il a été hypé au fil des années comme le prochain Witcher et la nouvelle référence graphique
Perso j’ai pas du tout accroché mais ils ont été généreux et l’aspect ultra sandbox a clairement de quoi plaire, je préfère les jeux plus immersifs niveau scénario/lore c’est subjectif après
Marrant car hier je me suis dit qu'en l'état, je préfère encore perdre mon temps sur des open world plus carrés comme Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 (89 meta) et Ghost of Yotei (86)
Des jeux que certains se prétendant vrais gamers se sont aussi fait une joie de descendre car ils n'y connaissent rien en jeu vidéo comme vous.