Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Cohh Carnage] "Les journalistes pondent des articles sans comprendre Crimson Desert"


"Cohh a donc publié une vidéo où il aborde la culture des critiques de jeux vidéo, en comparant les critiques des journalistes spécialisés aux avis des influenceurs, testeurs et créateurs de contenu YouTube, et le conflit qui en découle, tout en donnant son point de vue personnel.

Il semble que Crimson Deserts soit un jeu de plus à se retrouver dans cette situation délicate, à l'instar de Stellar Blade ou Wukong. Personnellement, je trouve que la synthèse des critiques est plutôt juste, du moins d'après ce que j'y joue actuellement. Je dirais donc que les journalistes ont vu juste, pour être honnête, mais chacun ses goûts."



"Regardez la vidéo (8 minutes) si le cœur vous en dit et partagez votre avis. Ou pas, car je comprends que ce débat tourne en rond et que beaucoup en aient assez."

Source : https://www.resetera.com/threads/cohh-carnage-%E2%80%9Cjournalists-are-just-a-machine-to-pump-out-articles%E2%80%9D-and-%E2%80%9Cdon%E2%80%99t-understand%E2%80%9D-what-crimson-desert-is.1472485/
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    posted the 03/25/2026 at 05:17 AM by link49
    comments (22)
    keiku posted the 03/25/2026 at 05:25 AM
    les mec du net aujourd'hui :

    "Les gars vous n'y connaissez rien en jv ... hein, c'est quoi le bouton select...?"

    les influenceurs ne sont plus d'accord entre eux, c'est ca le débat, avant il se faisait entre joueurs, aujourd’hui il se font entre influenceur et vu que le journalisme jv est mort, avoir un avis objectif c'est fini

    mais c'est une certaine partie des joueurs (les plus nombreux et les moins instruit en la matière) qui on voulu cette situation...maintenant qu'on la faut pas se plaindre

    moi je donne le conseil suivant, il faut niveler par le haut, donc dans chaque jeu vous ne prennez que le négatif, en faisant ca c'est simple moins il y a de négatif meilleurs sera le jeu, c'est infaillible comme méthode, mais oui certain ne seront pas d'accord car il aime les jeux médiocre pour pour la globalité ca sera un plus
    balf posted the 03/25/2026 at 05:47 AM
    C'est un signe de la fin des temps
    Des hommes insignifiants, médiocres ou ignorants, qui se mêlent des affaires publiques et s'exprime au nom de la communauté.
    Influenceurs, journaliste, politicards, dirigeants
    derno posted the 03/25/2026 at 06:07 AM
    bienvenu dans notre boucle metroid prime 4.....les gens avaient l’air plus content quand c'était lui qui se faisait démonter
    shambala93 posted the 03/25/2026 at 06:12 AM
    Trop de jeux, trop d’infos trop trop trop.

    Les journalistes sont en train de mourir économiquement, et malheureusement l’industrie est un dans un excès de production délirant !
    burningcrimson posted the 03/25/2026 at 06:20 AM
    J ai pas encore testé le jeu mais je fais pas confiance aux médias concernant les jeux. Ces mêmes journalistes qui ont mis des 5 ou 6/10 à Crimsom desert étaient incapable de finir le tutorial de CupHead voir trouver comment effectuer un double saut... Ces mêmes journalistes qui disaient que Rise of the Ronin c était de la daube alors que le jeu est super fun, ces mêmes journalistes qui ont mis 7/10 à Concord et 9/10 à Veilguard .Les mecs prennent un malin plaisir à basher les bons jeux asiatiques. Perso je préfère faire confiance à mon intuition et aux retoursconstructifs des petits joueurs
    akinen posted the 03/25/2026 at 06:59 AM
    Pinaise, le drama autour du jeu. Dejà, faudrait que le « commentateur » moyen comprenne que les tests sont pas fait par les memes personnes. Donc Crimson a surement été testé par quelqu’un qui enchaine les assassin’s creed, zelda et autre ghost of yotei.

    Y’a peu de chance que ce soit le joueur de pokemon, de silksong ou bien call of qui s’en occupe. Les influenceurs eux n’ont pas de ligne éditoriale stricte, ils n’intègrent pas de rédaction, ne doivent pas faire valider le test par un redac chef, ni respecter une dead line. S’ils ont des « NDA », c’est au cas par cas. Et enfin, leurs notes/avis ne sont souvent pas comptés dans la moyenne meta et donc, ils subissent largement moins de stress quand au temps qu’il leur faut pour finir un jeu et le noter.

    Youtubeur = artiste solo
    Rédacteur = joueur pro dans un groupe/orchestre

    Mais bon, v’là les gens qui pensent que c’est la même personne chez Edge ou IGN qui à testé tous ses best game ever. Comment on peut raisonner avec un postula pareil. Ce sont les mêmes qui croient que gamekult, jv.com ou gameblog sont les mêmes qu’il y a des années.
    cako006 posted the 03/25/2026 at 07:09 AM
    Comme toujours, un avis est totalement subjectif... Après j'avoue que des éléments de certains tests m'interrogent beaucoup dans les conditions où ils ont été réalisés.

    Mais bref, j'ai a peu près 40h de jeu... Je me régale comme jamais. Je suis impressionné par tout ce que je contemple, découvre, et peut réaliser.

    C'est une véritable expérience que je n'ai jamais vécu dans aucun autre jeu mais j'avoue avoir la chance de pouvoir lui accorder le temps qu'il mérite et ce n'est pas prêt d'arrêter.
    link49 posted the 03/25/2026 at 07:24 AM
    Perso j'adore par contre j'avoue que niveau gameplay je m'y perds souvent avec les commandes. Je cherche pendant des minutes quel bouton appuyer.
    zekk posted the 03/25/2026 at 07:44 AM
    J'ai commencé hier et j'adore !

    C'est un jeu qui demande de l’investissement pour bien l'exploiter et comprendre toutes ses mécaniques.

    Il y a des petites erreurs entre autre en terme de maniabilité sur console, mais c'est vraiment du très bon.

    derno Sauf qu'ici, on est vraiment avec un jeu ambitieux et généreux
    Pour Metroid prime 4, Hors fanboy Nintendo, MP4 est une déception pour les joueurs
    kambei312 posted the 03/25/2026 at 08:27 AM
    Ouai enfin sur Metacritic la note presse c'est 78 et la note joueur 83.

    Faut arrêter de vouloir créer des fractures là où il n'y en a pas...
    pcverso posted the 03/25/2026 at 08:30 AM
    ce jeu est une folie jai 30 h dessus toujours pas quitter Hernand ou il me reste au moins 50 % a découvrir et hier soir encore je me suis surpris a m'arrêter et contempler. Ce soir je rentre du travail et directement je vais escalader une montagne pour aller voir une tour qui m'interpelle depuis le début. Pour les commandes meme si on s'habitue à m'appeler dès touches serais pas de refus .
    masharu posted the 03/25/2026 at 08:47 AM
    Pas encore vue la vidéo mais il a entièrement raison. Et je ne sais pas s'il le précise mais la plus part des journalistes testeurs ne sont pas des joueurs à la base, donc qu'importe avoir joué à Zelda ou The Witcher juste avant, tu n'as pas quelqu'un avec une large l'expérience dans le jeu vidéo, pas juste les jeux de rôle.

    Ce qui est criant mais PERSONNE s'en soucie c'est d'avoir des lobbyistes comme testeurs. Ça met 8 sur 10 à Concord, le même testeur met 6 sur 10 à Crimson Desert ? Rien ne va dans cette putain d'industrie depuis cette dernière décennie.
    zekk posted the 03/25/2026 at 08:59 AM
    masharu
    niflheim posted the 03/25/2026 at 08:59 AM
    IGN, la maison mère, a mis 6, c'est très rare de voir IGN mettre une note comme ça sur un gros jeu AAA. Juste pour dire...

    Voilà aussi l'exemple d'un joueur d'une chaine très connue dans la communauté anglophone qui avait totalement survendu le jeu en mode influenceur dans ses previews.

    Et maintenant que le jeu est sortit avec ses défauts, il a parlé des devs de Pearl Abyss qui ont communiqué sur la difficulté de développement du jeu dans sa dernière vidéo "the truth is out": la vérité est sortie

    Et pour dire aussi qu'avant, il avait démonté les journalistes dans une vidéo à la sortie des tests: "ce jeu n'a pas été fait pour les journalistes mais pour les vrais gamers"

    Dans sa dernière vidéo "the truth is out" où ils parlent de ce qu'on dit les devs, le plus drôle c'est qu'il fait totalement abstraction de la note négative des joueurs sur metacritic qui était à 7,8 à ce moment.

    Regardez aussi dans l'état que se met Julien Chièze pour Crimson Desert. Ca se voit qu'il essaie d'en faire des caisses énormes histoire de rendre crédible toutes ses vidéos qu'il avait fait pour le survendre avant que la note metacritic tombe, il en veut particulièrement à Gamekult et son 5...
    zekk posted the 03/25/2026 at 09:06 AM
    niflheim Regardez aussi dans l'état que se met Julien Chièze pour Crimson Desert. Ca se voit qu'il essaie d'en faire des caisses énormes histoire de rendre crédible toutes ses vidéos qu'il avait fait pour le survendre avant que la note metacritic tombe, il en veut particulièrement à Gamekult et son 5...

    Regarde ton attitude sur tous les articles du jeu, Ca se voit que tu essaies d'en faire des caisses énormes avec des arguments fallacieux et de vidéos en mauvaise qualité...

    En attendant les retours joueurs sont en décalage aux retours presse.

    il en veut particulièrement à Gamekult et son 5...

    Normal, c'est assez facilement prouvable qu'ils n'ont soit pas touchés au jeu ou sont de mauvaise foi
    hatefield posted the 03/25/2026 at 09:10 AM
    zekk +1000
    brook1 posted the 03/25/2026 at 09:23 AM
    niflheim Sony aurait eu l'exclusivité tempo, tu serais en train de nous expliquer que le jeu révolutionne l'industrie.
    ravyxxs posted the 03/25/2026 at 09:23 AM
    Avant que les gens crient au scandale, le jeu est un Just Cause médieval, n'a rien d'un RPG, donc si les gens partent du mauvais pied en pensant que c'est un Witcher 3 ou RDR type, logique d'être déçu.

    J'ai dit aux gens de prendre ce jeu comme un pur bac à sable, niveau histoire c'est mauvais, mais la découverte l'exploration, son gameplay et arbre de compétences c'est une de ses forces.

    Après peut être que 6 c'est dur, mais bon, IGN de base surnote, donc donnons leur le bénéfice du doute.
    wickette posted the 03/25/2026 at 09:29 AM
    zekk
    Je pense que l’attente était un peu trop élevée pour pas dire irréaliste pour ce jeu car il a été hypé au fil des années comme le prochain Witcher et la nouvelle référence graphique

    Perso j’ai pas du tout accroché mais ils ont été généreux et l’aspect ultra sandbox a clairement de quoi plaire, je préfère les jeux plus immersifs niveau scénario/lore c’est subjectif après
    rasalgul posted the 03/25/2026 at 09:45 AM
    Il n'y a pas que les journalistes de jeu vidéo
    killia posted the 03/25/2026 at 09:46 AM
    zekk
    niflheim posted the 03/25/2026 at 09:49 AM
    zekk brook1 je l'ai payé mon jeu, dans sa version deluxe, croyez moi j'aurais aimé kiffé comme notre ami juju en transe

    Marrant car hier je me suis dit qu'en l'état, je préfère encore perdre mon temps sur des open world plus carrés comme Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 (89 meta) et Ghost of Yotei (86)

    Des jeux que certains se prétendant vrais gamers se sont aussi fait une joie de descendre car ils n'y connaissent rien en jeu vidéo comme vous.
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