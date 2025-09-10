Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Xbox Series 2/Ps6] Achèteriez-vous une console next-gen à 1 000€ ?
On entend beaucoup parler des prochaines PlayStation et Xbox qui pourraient coûter environ 1 000€, et honnêtement, beaucoup ne seraient pas surpris à ce stade.



Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher et la technologie progresse à chaque génération.



Mais 1 000€ pour une console ? C’est beaucoup. Seriez-vous prêt à dépenser une telle somme pour une mise à niveau majeure, ou est-ce le moment de vous contenter de ce que vous avez (ou de passer au PC) ?

Source : https://www.resetera.com/threads/would-you-buy-a-1000-next-gen-console.1320229/
    posted the 10/09/2025 at 05:04 AM by link49
    comments (61)
    jf17 posted the 10/09/2025 at 05:06 AM
    Déjà que cette gen ma fais passer sur PC, je ne risque pas de revenir sur console a ce prix
    link49 posted the 10/09/2025 at 05:11 AM
    Personnellement, je vois bien les 2 à 999.99 euros. J'imagine même pas le prix de la Slim et de la Pro, avec lecteur.
    ippoyabukiki posted the 10/09/2025 at 05:14 AM
    Les gens chialent pour le prix de la switch 2, mais plus de 1000 euros ils accepteraient ? Et pour quoi ? Des effets de lumières en plus ?
    Des clowns
    kurosu posted the 10/09/2025 at 05:19 AM
    ippoyabukiki vu les spec de la ns2 oui en effet
    Mais 1000€ ça va dépendre, si la gen dure plus longtemps pourquoi pas. Mais à mon avis ça sera au tour des 700-800€
    keiku posted the 10/09/2025 at 05:22 AM
    je n'achèterais jamais de console a plus de 450 euro

    pour 1000 euro j'ai un pc qui surpassera toujours toute les consoles avec le online gratuit
    aggrekuma posted the 10/09/2025 at 05:23 AM
    Si jamais c'est le cas, je bascule direct PC MASTER RACE.

    J’espère sincèrement que les rumeurs d'une Steam Console soit réelles : https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1mvqw9n/valves_rumored_steam_console_has_popped_up_on_a/?tl=fr pour apporter enfin un peu de concurrence saine
    shambala93 posted the 10/09/2025 at 05:25 AM
    ippoyabukiki
    Il y a une galaxie entre la ps5 pro et la switch 2.
    cyr posted the 10/09/2025 at 05:33 AM
    Non, non et renon

    Faut pas déconner. Quand on voit le massacre de cette gen niveau annonve, sortie de jeux....va falloir être vraiment illuminé pour acheter une consoles Day one 1000€ ou 800€

    Va falloirbque le catalogue soit bien fourni de jeux exclu , d'annonce pour les 3 premiere année.


    Mais quitte a dépenser 1000€, autant le mettre dans un pc.

    shambala93 une galaxy? Ou une galère a trouver un lecteur amovible ?
    Car oui par défaut la ps5 pro c'est du full démat (personne ne chiale bizarrement)
    Mais il y a 0 jeux ps5 pro only, elle sert a rien, sauf a faire repasser les fans a la caisse, ce qu'ils on fait, tu l'a sûrement fait aussi).

    Heureusement que digimon tourne a 60 fps sur ps5 pro, au moins ça justifie le passage....

    Après au moins avec la switch2, tu pourra jouer a Indiana Jones, star wars outlaw, le prochain 007, partout.

    La ps5 pro, c'est juste chez toi. Ou alors si tu a le ps portal (ecran 1080p LCD)(pas oled)(vendu 220€, soit la moitié du prix de la switch2)(qui sert a rien sans ps5)

    Chacun voit midi a ça porte, mais faut pas déconner .

    C'est incomparable. Entre la possibilité de jouer a des jeux partout en dehors de chez soit, et etre condamné a joué devant sa télé.

    Bref comme d'habitude, les rageux dans toute leur splendeur.

    Ma consoles est mieux, m'en fou quel coute un bras et qui y a pas de jeux.
    keiku posted the 10/09/2025 at 05:35 AM
    aggrekuma en vrai perso, je pense que la steam deck ne va pas marcher, l'avantage du pc c'est que tu peux l'upgrader et donc le faire tenir sur la durée a moindre frais, ce qu'une console ne permet pas...

    donc une console ne pouvant pas être upgradée, se doit de durer de base bien plus longtemps hors la steamdeck se base sur une architecture pc qui est bien plus vite obsolète qu'une architecture console, a choisir le pc est bien plus rentable...

    maintenant on va être franc, très peu de jeu exploite la génération de console actuelle, et je pense qu'on a atteint un seuil ou le niveau technologique des jeux ne progressera plus

    donc pour pouvoir continuer a faire vivre le jv, il ne faut plus se base sur le hardware mais le software uniquement, le hardware a déja atteint sa limite la gen précédente,hors le software (celui qui exploite a fond la console est quasi inexistant a l'heure actuelle) donc on a plus besoin de nouvelle console et on en autre surement plus besoin avant très longtemps
    grundbeld posted the 10/09/2025 at 05:37 AM
    Les fans de PC semblent oublier que si les consoles coutent plus cher, ce sera également le cas des composants PC. Jouer dans les conditions luxueuses sans cesse vantées par les PCistes sera impossible pour 1000e si déjà une console de salon coûte ce prix. N’importe quel joueur PC honnête vous le dira.
    cyr posted the 10/09/2025 at 05:39 AM
    grundbeld ça dépend si tu part de 0 ou si tu upgrade ta tour existente.

    Et tes pas obligé d'être a la pointe de la pointe.
    Ça sert a rien, mais bon.

    Une nouvelle consoles quand elle sort, est toujours largement en dessous du dernier pc de la mort qui tue.
    keiku posted the 10/09/2025 at 05:40 AM
    grundbeld bah en vrai l'écart prix console/pc n'a faut que diminuer depuis 3 gen

    actuellement un pc a 1000 euro dépasse la puissance d'une console a 800 euro, avec le net gratuit et la possibilité d'être upgrader a prix réduit
    syoshu posted the 10/09/2025 at 05:43 AM
    A t-on vraiment besoin d'augmenter encore la puissance (aussi tôt) ?

    J'ai vraiment l'impression que cette gen pourrait durer encore au moins 5-6ans avant d'en ressentir le besoin
    cyr posted the 10/09/2025 at 05:50 AM
    grundbeld et les pc, ne sert pas cas jouer.

    Les consoles, le mérite quel avait, c'etais de pouvoir jouer moins chère qu'un pc, c'est pour ça quel sont devenus populaires.

    Mais passer un cap niveau tarif, va y avoir de moins en moins de joueur.

    Les gens on gueuler pour le prix de la switch2, c'est bien la preuve que les consoles doivent pas être trop chère.

    Mais dans le futur, quans la ps6 /xbox sera annoncé entre 800/1000€, au final la switch2 paraîtra plus abordable.

    Maman, je veut la ps6 avec fifa. OK mon chérie, on va aller voir en magasin.
    Bonjour monsieur, je voudrais la ps6 avec le dernier fifa. Bien sur, on en a plein. Ça fera 1090€.
    Hein? Et faudra prendre un abonnement pour jouer en ligne...

    Maman, regarde, la switch2 est moins chère, et y a fifa.
    Ça fera 550€. Et l'abonnement est moins chère.

    C'est ce qui va se passer si sony/Microsoft persiste dans cette course qui va les mener a leur perte.
    fdestroyer posted the 10/09/2025 at 05:53 AM
    C'est pas tant les futurs tarifs qui me font me questionner, c'est plutôt l'utilité d'aller encore plus loin dans la puissance brute, je n'y vois plus aucun intêret, 0, niet, nada.
    draven86 posted the 10/09/2025 at 05:58 AM
    Je n'en aurais pas les moyens si elles sont à ce tarif.
    ratchet posted the 10/09/2025 at 05:58 AM
    Oui sans problème pour le matos 1000e c’est acceptable.
    derno posted the 10/09/2025 at 06:00 AM
    hahaha, hohoho, PDTR, MDR, .....non.
    reynald posted the 10/09/2025 at 06:17 AM
    Ah ah ah, bien sûr que oui tout ce qui disent non achèteront une PS6 à plus de 1000e, déjà ils ont achetés une PS5 puis revendu leur console pour racheter une PS5 Pro avec lecteur + socle pour 950e sans compter le prix de leur première PS5, je ne comprends même plus pourquoi aujourd'hui la plupart achètent une PS5 Pro au lieu d'un pc pour quasiment la même gamme de prix surtout avec les nouvelles technologie du dlss.
    yukilin posted the 10/09/2025 at 06:18 AM
    Non. Et pourtant j'en ai largement les moyens.
    jenicris posted the 10/09/2025 at 06:29 AM
    A ce prix, c'est bide assuré.
    Pour moi c'est non
    shambala93 posted the 10/09/2025 at 06:32 AM
    cyr
    Tu devais être un zozo qui ne faisait que des HS à l’école, c’est de la folie !
    shambala93 posted the 10/09/2025 at 06:35 AM
    grundbeld
    Il n’y a aucun rapport entre le PC et les économies d’échelle que font les constructeurs.
    thelastone posted the 10/09/2025 at 06:43 AM
    Jf17 Pareil depuis ma PS5 prend la poussière, honnêtement je m'éclate bien plus sur pc/switch
    ratchet posted the 10/09/2025 at 06:44 AM
    Les mecs qui disent non avec tous un téléphone de 1700 balles dans la poche, ce spectacle
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 06:45 AM
    J'y crois pas du tout, mais si cela devait vraiment arriver, et je persiste à dire que ce serait une terrible erreur pour PlayStation, personnellement ça ne me dérangerait pas.
    ducknsexe posted the 10/09/2025 at 06:46 AM
    Les consoles ont une seul et unique fonction : le jeu, c'est juste fais pour s amuser. Donc les mettres a 1000 euros c'est le bide assurer. Different du PC ou tu partage le plaisir avec le travail.

    Au japon la ps5 / pro possede deja sa pierre tombale a cause de son prix
    e3ologue posted the 10/09/2025 at 06:50 AM
    Tout dépendra de la durée de vie des dites machines, si elles sont entretenu pendant 10 ans pourquoi pas, mais si c'est pour forcer l'achat tout les 6 ans, ça risque d'être plus compliqué face au PC, même si on sait que la hype peut tout régler.

    Mais le vrai nerf de la guerre c'est les jeux, si tout laisse penser qu'on est sur la gen précédente mais avec 3 détails et une feature inutile, les gens vont freiner leurs achats.
    yogfei posted the 10/09/2025 at 06:59 AM
    jf17 A ce rythme c'est une seule carte graphique qui coutera 1000€... Mais non je ne mettrais pas 1000€ pour une console... 500€ c'est mon max
    yogfei posted the 10/09/2025 at 07:00 AM
    ratchet J'avoue doit y en avoir plus d'un, jamais mis plus de 250€ de mon coté dans un téléphone...
    pimoody posted the 10/09/2025 at 07:03 AM
    1000e grande chance que non, mais à un haut prix si elle propose de l'hybride est des fonctions supplémentaires utiles peut-être. Exemple j'ai eu moins de mal à prendre une Rog Ally qui m'a servit de PC Windows en display port type-C sur moniteur, que si ca avait était juste une simple hybride que portable.

    Faut voir aussi combien de temps peut te faire la console. Après quand ta des éditions spéciales ou limitées c'est aussi une console qui perd pas de valeur en général.
    gamesebde3 posted the 10/09/2025 at 07:05 AM
    Je ne pense pas qu'elles atteindront les 1000€.
    À mon avis, on sera plus dans les 600/700€ à la sortie.
    Même là, ça va freiner pas mal de monde.
    Mais ce n'est pas ça le pire. Car dit plus de puissance, dit jeux plus élaboré, qui demande plus de temps, plus d'argent investi... Et plus de pertes en cas de flop.
    Parce que beaucoup de prétendus gamers se résument à se jeter sur un jeu pour dire que c'est de la merde 2 jours plus tard.
    raioh posted the 10/09/2025 at 07:08 AM
    Au vu de la génération actuelle, absolument pas
    raioh posted the 10/09/2025 at 07:13 AM
    Ratchet
    Les mecs qui disent non avec tous un téléphone de 1700 balles dans la poche, ce spectacle

    Selon les chiffres de marché (par ex. Counterpoint, IDC, Statista), la majorité des ventes mondiales de smartphones se fait dans la tranche 300–600 €, pas dans le très haut de gamme.

    Les modèles à plus de 900–1000 € (iPhone Pro, Galaxy Ultra, etc.) représentent moins de 15–20 % des ventes totales.

    Autrement dit : 80 % des gens n’achètent pas de téléphone à 1000 €

    La plupart de ceux qui prennent un modèle cher le financent :

    - en le payant sur 12–24 mois avec leur forfait mobile,

    - ou en revendant leur ancien téléphone pour réduire le coût réel.

    Le prix d’achat net moyen d’un smartphone haut de gamme est souvent bien inférieur à 1000 € (souvent 600–700 € une fois les reprises déduites).

    Tu peux maintenant arrêter avec cet argument fallacieux, de rien.
    rider288 posted the 10/09/2025 at 07:13 AM
    Oui. Pas assez cher.
    soulfull posted the 10/09/2025 at 07:18 AM
    Vu que le gameplay des jeux n'a pas evolué d'un iota depuis plus de 2 générations,je vais tranquillement finir mon backlog et prendre une next gen 3 à 4 ans aprés sa sortie quand elle aura suffisamment d'excellents jeux à faire.
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 07:27 AM
    raioh Du coup, en sachant ça, vous pensez vraiment que PlayStation va sortir une seule console à 1000 €, ou même 800 € (la PS5 Pro), alors que ce type de modèle représente à peine 10 à 15 % des ventes totales ? Quand on voit que la PS4 Pro, vendue 399 €, avait fait ces chiffres là… Franchement, j’y crois pas une seconde. Et si jamais ils le font vraiment, ce serait complètement débile.
    adamjensen posted the 10/09/2025 at 07:37 AM
    Quand on vois le peu d'exclu, et qui en plus de ca sont 99% temporaire, les nouvelles consoles n'auront aucun intérêt.
    Le PC, il n'y a que ca de vrai.
    masharu posted the 10/09/2025 at 07:40 AM
    PS5 et XS c'est la dernière génération que je surveille. Allez, peut être PS6 mais va falloir être consumer-friendly. Après ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais ça sera sans moi même si ça sort des Street Fighter 7 ou des Stellar Blade 3 de toute beauté.
    pcsw2 posted the 10/09/2025 at 07:41 AM
    Si j'étais encore sur play oui j'aurais pu mettre ce prix meme si je suppose que sony fera une console locoste a 600 € et une masterclass a 1000€ mais vue que les jeux sortiront toujours sur ps5 ceux qui veulent jouer en medium 30 fps auront toujours cette bonne vieille ps5 .
    kikoo31 posted the 10/09/2025 at 07:45 AM
    NON deja que la Sw2 est chere ...
    cyr posted the 10/09/2025 at 07:51 AM
    yogfei pareil. 250€ max pour un téléphone. 500€ max. Pour une consoles.
    hatefield posted the 10/09/2025 at 07:53 AM
    Des modèles premium à 1000 euros possible, mais pas les modèles de bases ça serait suicidaire. N'oublions pas que pour vendre des jeux ils doivent vendre des consoles.
    nyseko posted the 10/09/2025 at 07:53 AM
    Ce n'est clairement pas un prix qui me ferait acquérir une console de salon.

    A 500€, c'était déjà limite alors le double, c'est juste évidemment hors de question.
    cyr posted the 10/09/2025 at 07:55 AM
    shambala93 si tu kiff m'appeler zozo, va s 'y. Quand on est en manque d'argumentation, il reste les insultes. Ça démontre bien ton niveau


    Desoler mais 1000€ pour une consoles, c'est trop chère, car bien évidemment il faut acheter des jeux derrière, avec un abonnement.

    Et aujourd'hui surtout en France, l'inflation galopante va faire atterrir les gens.

    La ps3 a 600€, a t'ont avis pourquoi elle a pas marché ?

    Le prix.
    cyr posted the 10/09/2025 at 07:56 AM
    pcsw2 déjà que un certains nombre sont resté sur ps4....
    nyseko posted the 10/09/2025 at 07:58 AM
    grundbeld Tout à fait mais pour une personne possédant déjà un PC ou qui a besoin d'un PC, ne serait-ce que pour aller sur Internet par exemple, si l'on additionne le prix d'un PC et celui d'une console, que l'on rajoute le coût du online sur 7 ans et potentiellement des jeux un peu moins chère sur PC, au final la différence devient minime, voir même négative pour une personne qui sait assembler son PC.

    Après le confort d'utilisation n'est certes pas le même et encore faut-il avoir l'utilisation d'un PC bureautique.
    lafibre posted the 10/09/2025 at 07:59 AM
    Non
    pcsw2 posted the 10/09/2025 at 08:09 AM
    cyr bah si tu t'en fou du 60 fps et du 8...4k autant rester sur ps5 qui coûtera sûrement encore un bon billet quand meme .
    pimoody posted the 10/09/2025 at 08:14 AM
    raioh La plupart de ceux qui prennent un modèle cher le financent :

    - en le payant sur 12–24 mois avec leur forfait mobile,

    - ou en revendant leur ancien téléphone pour réduire le coût réel.

    Exact, et en général les pro / pro max se revendent très bien. Et les gens même avec de l'argent font beaucoup de crédit et paiement différés en plusieurs fois.
    ducknsexe posted the 10/09/2025 at 08:32 AM
    ratchet tres peu de personne paye 1700 boule pour un tel, et puis l'utilité du mobile est beaucoup plus polyvalent ( que juste jouer a une console.
    rogeraf posted the 10/09/2025 at 08:33 AM
    Oui, si puissance et innovation pas de souci. J'y mettrai même plus si auto 3D stéréo il y a
    ferthahuici posted the 10/09/2025 at 08:45 AM
    Suis passé sur PC il y'a presque 2 ans maintenant et je ne regrette rien.

    J'ai tenté par nostalgie de me raccrocher à la Switch 2 et pour moi c'est l'une des pires consoles sorties par Nintendo, aucune innovation, techniquement toujours à la ramasse sur 90% des jeux et un prix trop élevé pour ce qu'elle propose.

    Le PC possède un coût d'entrée variable mais élevé il faut le dire (en dessous de 800€ dur d'avoir un truc réellement viable dans le temps) mais par contre une fois la douloureuse passée c'est des années de confort que ce soit en jeu entre la possibilité de tout régler pour avoir la meilleure expérience, le soutien via les mods et une communauté engagée et talentueuse et un marché de la vente de jeux très concurrentiel qui oblige aux soldes et aux baisses de prix rapides et régulières.

    Autant mettre 1000 balles dans un PC qui fera le boulot afin d'accéder à son écosystème beaucoup plus intéressant pour nous les joueurs que de continuer d'alimenter un modèle qui se fait un pognon monstre sur notre dos.
    kratoszeus posted the 10/09/2025 at 09:03 AM
    La ps6 sera a 549 euros. Arrêter de rêver. De pire en pire ce site..c'est pire que la GDC bordel .
    cyr posted the 10/09/2025 at 09:05 AM
    rogeraf innovation..ça fait 30 ans qu'il y a aucune innovation. Juste une mise a jour hardware. Qui se remarque meme plus.

    kratoszeus oui oui, et la marmotte mets le chocolat dans le papier d'alu.

    Après si elle est a 600€, ça voudrais dire que ça sera une ps5 pro pro
    pharrell posted the 10/09/2025 at 09:06 AM
    C'est pas une question de prix mais d'experience de jeu... Tout le monde s'est habitué à l'iphone à plus de 1000€ et même 1500 alors que le téléphone tu le chances au bout de 2/3 ans...

    Une console c'est 7/8 ans, les 1000€ si derrière ils arrivent à proposer une hybride au top, pourquoi pas !
    romgamer6859 posted the 10/09/2025 at 09:08 AM
    Pour l'instant non.

    Mais puisqu'on ne sait rien aujourd'hui et que la cross gen va durer un moment je ne m'en soucie pas plus que ça.
    ippoyabukiki posted the 10/09/2025 at 09:12 AM
    kurosu à quel moment tu vas voir une différence entre une ps5 pro et une ps6 ?
    Déjà que c'est difficile d'en voir de vraies entre une ps5 et une ps5 pro ...
    darkwii posted the 10/09/2025 at 09:24 AM
    Ma réponse est non
    chreasy97 posted the 10/09/2025 at 09:25 AM
    Aucune chance qu'une console sorte a 1000 euros, le but est de faire le maximum de ventes afin que les jeux s'ecoulent aussi en millions d'exemplaires.

    Une console a 1000 euros sera forcement une version "premium" avec une version de base grand public moins chère.
    rogeraf posted the 10/09/2025 at 09:25 AM
    cyr Si moi j'attends le retour de la 3D auto stéréoscopique, alors une serie X2 avec une manette ecran auto 3D je prends comme innovation. La Switch 2 est superbe mais nintendo aura du intégrer un ecran 3D comme a l'epoque 3DS.
    M'enfin je profite de mon 15 Pouces sur PC en auto-3D depuis 2 ans, c'est que du bonheur
