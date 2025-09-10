On entend beaucoup parler des prochaines PlayStation et Xbox qui pourraient coûter environ 1 000€, et honnêtement, beaucoup ne seraient pas surpris à ce stade.
Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher et la technologie progresse à chaque génération.
Mais 1 000€ pour une console ? C’est beaucoup. Seriez-vous prêt à dépenser une telle somme pour une mise à niveau majeure, ou est-ce le moment de vous contenter de ce que vous avez (ou de passer au PC) ?
Source : https://www.resetera.com/threads/would-you-buy-a-1000-next-gen-console.1320229/
Des clowns
Mais 1000€ ça va dépendre, si la gen dure plus longtemps pourquoi pas. Mais à mon avis ça sera au tour des 700-800€
pour 1000 euro j'ai un pc qui surpassera toujours toute les consoles avec le online gratuit
J’espère sincèrement que les rumeurs d'une Steam Console soit réelles : https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1mvqw9n/valves_rumored_steam_console_has_popped_up_on_a/?tl=fr pour apporter enfin un peu de concurrence saine
Il y a une galaxie entre la ps5 pro et la switch 2.
Faut pas déconner. Quand on voit le massacre de cette gen niveau annonve, sortie de jeux....va falloir être vraiment illuminé pour acheter une consoles Day one 1000€ ou 800€
Va falloirbque le catalogue soit bien fourni de jeux exclu , d'annonce pour les 3 premiere année.
Mais quitte a dépenser 1000€, autant le mettre dans un pc.
shambala93 une galaxy? Ou une galère a trouver un lecteur amovible ?
Car oui par défaut la ps5 pro c'est du full démat (personne ne chiale bizarrement)
Mais il y a 0 jeux ps5 pro only, elle sert a rien, sauf a faire repasser les fans a la caisse, ce qu'ils on fait, tu l'a sûrement fait aussi).
Heureusement que digimon tourne a 60 fps sur ps5 pro, au moins ça justifie le passage....
Après au moins avec la switch2, tu pourra jouer a Indiana Jones, star wars outlaw, le prochain 007, partout.
La ps5 pro, c'est juste chez toi. Ou alors si tu a le ps portal (ecran 1080p LCD)(pas oled)(vendu 220€, soit la moitié du prix de la switch2)(qui sert a rien sans ps5)
Chacun voit midi a ça porte, mais faut pas déconner .
C'est incomparable. Entre la possibilité de jouer a des jeux partout en dehors de chez soit, et etre condamné a joué devant sa télé.
Bref comme d'habitude, les rageux dans toute leur splendeur.
Ma consoles est mieux, m'en fou quel coute un bras et qui y a pas de jeux.
donc une console ne pouvant pas être upgradée, se doit de durer de base bien plus longtemps hors la steamdeck se base sur une architecture pc qui est bien plus vite obsolète qu'une architecture console, a choisir le pc est bien plus rentable...
maintenant on va être franc, très peu de jeu exploite la génération de console actuelle, et je pense qu'on a atteint un seuil ou le niveau technologique des jeux ne progressera plus
donc pour pouvoir continuer a faire vivre le jv, il ne faut plus se base sur le hardware mais le software uniquement, le hardware a déja atteint sa limite la gen précédente,hors le software (celui qui exploite a fond la console est quasi inexistant a l'heure actuelle) donc on a plus besoin de nouvelle console et on en autre surement plus besoin avant très longtemps
Et tes pas obligé d'être a la pointe de la pointe.
Ça sert a rien, mais bon.
Une nouvelle consoles quand elle sort, est toujours largement en dessous du dernier pc de la mort qui tue.
actuellement un pc a 1000 euro dépasse la puissance d'une console a 800 euro, avec le net gratuit et la possibilité d'être upgrader a prix réduit
J'ai vraiment l'impression que cette gen pourrait durer encore au moins 5-6ans avant d'en ressentir le besoin
Les consoles, le mérite quel avait, c'etais de pouvoir jouer moins chère qu'un pc, c'est pour ça quel sont devenus populaires.
Mais passer un cap niveau tarif, va y avoir de moins en moins de joueur.
Les gens on gueuler pour le prix de la switch2, c'est bien la preuve que les consoles doivent pas être trop chère.
Mais dans le futur, quans la ps6 /xbox sera annoncé entre 800/1000€, au final la switch2 paraîtra plus abordable.
Maman, je veut la ps6 avec fifa. OK mon chérie, on va aller voir en magasin.
Bonjour monsieur, je voudrais la ps6 avec le dernier fifa. Bien sur, on en a plein. Ça fera 1090€.
Hein? Et faudra prendre un abonnement pour jouer en ligne...
Maman, regarde, la switch2 est moins chère, et y a fifa.
Ça fera 550€. Et l'abonnement est moins chère.
C'est ce qui va se passer si sony/Microsoft persiste dans cette course qui va les mener a leur perte.
Pour moi c'est non
Tu devais être un zozo qui ne faisait que des HS à l’école, c’est de la folie !
Il n’y a aucun rapport entre le PC et les économies d’échelle que font les constructeurs.
Au japon la ps5 / pro possede deja sa pierre tombale a cause de son prix
Mais le vrai nerf de la guerre c'est les jeux, si tout laisse penser qu'on est sur la gen précédente mais avec 3 détails et une feature inutile, les gens vont freiner leurs achats.
Faut voir aussi combien de temps peut te faire la console. Après quand ta des éditions spéciales ou limitées c'est aussi une console qui perd pas de valeur en général.
À mon avis, on sera plus dans les 600/700€ à la sortie.
Même là, ça va freiner pas mal de monde.
Mais ce n'est pas ça le pire. Car dit plus de puissance, dit jeux plus élaboré, qui demande plus de temps, plus d'argent investi... Et plus de pertes en cas de flop.
Parce que beaucoup de prétendus gamers se résument à se jeter sur un jeu pour dire que c'est de la merde 2 jours plus tard.
Selon les chiffres de marché (par ex. Counterpoint, IDC, Statista), la majorité des ventes mondiales de smartphones se fait dans la tranche 300–600 €, pas dans le très haut de gamme.
Les modèles à plus de 900–1000 € (iPhone Pro, Galaxy Ultra, etc.) représentent moins de 15–20 % des ventes totales.
Autrement dit : 80 % des gens n’achètent pas de téléphone à 1000 €
La plupart de ceux qui prennent un modèle cher le financent :
- en le payant sur 12–24 mois avec leur forfait mobile,
- ou en revendant leur ancien téléphone pour réduire le coût réel.
Le prix d’achat net moyen d’un smartphone haut de gamme est souvent bien inférieur à 1000 € (souvent 600–700 € une fois les reprises déduites).
Tu peux maintenant arrêter avec cet argument fallacieux, de rien.
Le PC, il n'y a que ca de vrai.
A 500€, c'était déjà limite alors le double, c'est juste évidemment hors de question.
Desoler mais 1000€ pour une consoles, c'est trop chère, car bien évidemment il faut acheter des jeux derrière, avec un abonnement.
Et aujourd'hui surtout en France, l'inflation galopante va faire atterrir les gens.
La ps3 a 600€, a t'ont avis pourquoi elle a pas marché ?
Le prix.
Après le confort d'utilisation n'est certes pas le même et encore faut-il avoir l'utilisation d'un PC bureautique.
Exact, et en général les pro / pro max se revendent très bien. Et les gens même avec de l'argent font beaucoup de crédit et paiement différés en plusieurs fois.
J'ai tenté par nostalgie de me raccrocher à la Switch 2 et pour moi c'est l'une des pires consoles sorties par Nintendo, aucune innovation, techniquement toujours à la ramasse sur 90% des jeux et un prix trop élevé pour ce qu'elle propose.
Le PC possède un coût d'entrée variable mais élevé il faut le dire (en dessous de 800€ dur d'avoir un truc réellement viable dans le temps) mais par contre une fois la douloureuse passée c'est des années de confort que ce soit en jeu entre la possibilité de tout régler pour avoir la meilleure expérience, le soutien via les mods et une communauté engagée et talentueuse et un marché de la vente de jeux très concurrentiel qui oblige aux soldes et aux baisses de prix rapides et régulières.
Autant mettre 1000 balles dans un PC qui fera le boulot afin d'accéder à son écosystème beaucoup plus intéressant pour nous les joueurs que de continuer d'alimenter un modèle qui se fait un pognon monstre sur notre dos.
kratoszeus oui oui, et la marmotte mets le chocolat dans le papier d'alu.
Après si elle est a 600€, ça voudrais dire que ça sera une ps5 pro pro
Une console c'est 7/8 ans, les 1000€ si derrière ils arrivent à proposer une hybride au top, pourquoi pas !
Mais puisqu'on ne sait rien aujourd'hui et que la cross gen va durer un moment je ne m'en soucie pas plus que ça.
Déjà que c'est difficile d'en voir de vraies entre une ps5 et une ps5 pro ...
Une console a 1000 euros sera forcement une version "premium" avec une version de base grand public moins chère.
M'enfin je profite de mon 15 Pouces sur PC en auto-3D depuis 2 ans, c'est que du bonheur