J'ai aussi fait un classement des jeux que j'ai le plus aimé cette année :Le premier jeu que j'ai terminé cette année. Il pose les bonnes bases pour l'évolution de la série, et recelle de "nouvelles" créatures assez stylées.Le J-RPG a l'ancienne. J'ai adoré les différents scénarii, surtout la Préhistoire. J'ai adoré le fait que ce chapitre se déroule sans aucune parole. Normal en meêm temps, vu l'époque, mais l'idée et sa réalisation sont excellentes.Carrément en déçà du deuxième opus. Je pense même qu'il est en dessous du premier. A vouloir trop en faire, Platinum Games s'est un peu perdu. Mais ça reste tout de même un excellent jeu. Le gameplay reste solide, et Viola me repousse pas plus que ça.La bonne surprise de cette fin d'année en fait, vu que j'en attendais rien. Un savant mélange de God of War, Red Dead Redemption et Gears of War. J'adore l'univers vampirique. Le jeu est tout de même assez beau graphiquement et le gameplay est juste parfait. Je dirais même que le gameplay frôle la perfection.Que de souvenirs, depuis l'opus sur NES. Ce jeu est une ode à ses ancêtres. Le jeu est coloré et fun. Le multi est aussi très bien pensé, tout comme la carte. C'est un enchantement de replonger dedans.Je dois être béni, car je n'ai eu aucun bug sur mes deux versions depuis leurs sorties. Les nouvelles bestioles sont terribles pour la plupart. Mais c'est surtout le côté open-wolrd qui me séduit. C'est pas aussi poussé que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais ça permet enfin un bonne évolution pour la Saga. Le scénario est aussi varié, du fait qu'il soit composé de trois segments distincts, et plus mature. Un des meilleurs opus de la Saga, je pense.Tout le monde lui crache dessus, mais moi, j'ai surkiffé, malgré les bugs. Un retour aux sources, donc moins barré et plus axé sur son rival historique Grand Theft Auto. J'ai adoré parcourir la carte et faire les quêtes annexes. En espérant une suite aussi solide, et surtout moins buggée à sa sortie.Et mon GOTY 2022 est :Le J-RPG de cette année, voire plus. Le jeu reste magnifique pour de la Switch. Le scénario est profond, avec une excellente réflexion sur la vie et la mort. J'adore les personnages et les Héros. L'humour est aussi bien présente, notamment avec le peuple Noppon. J'adore tout explorer, dont le fait que je frôle les 300 heures sur ce chef d'oeuvre.Bref, au niveau des consoles, ma console préférée reste la Nintendo Switch en 2022. Et l'année 2023 va bien commencer avec le prochain Fire Emblem et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. En fait, je crois que c'est la console qui depuis sa sortie est première dans mon coeur...