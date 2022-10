Le prix et la date de sortie pour la nouvelle manette PlayStation 5 se dévoile et il faudra mettre de l'argent de côté.À l'intérieur nous retrouverons :Manette sans fil DualSense EdgeCâble tressé USB2 bouchons standards2 bouchons à dôme haut2 capuchons à dôme bas2 boutons demi-dôme au dos2 boutons arrière à levierBoîtier de connecteurMallette de transportLa DualSense Edge, sera lancée dans le monde le 26 janvier. 239.99€ pour avoir la manette à la maison.

