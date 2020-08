Voici le récapitulatif des éditions limitées disponible pour TurricanTurrican Anthology Vol. 13500 copies34.99€ sur SwitchA l'intérieurTurrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Super Turrican Director's Cut (SNES)Mega Turrican Score Attack (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 12000 copies sur PS434.99€A l'intérieur :Turrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Super Turrican Director's Cut (SNES)Mega Turrican Score Attack (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 23500 copies sur Switch34.99€Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Mega Turrican Director's Cut (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Super Turrican 1 Score Attack (SNES)Turrican Anthology Vol. 22000 copies sur PS434.99€Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Mega Turrican Director's Cut (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Super Turrican 1 Score Attack (SNES)Collector's Edition3500 copies sur Switch99.99€La collection Turrican comprend:Turrican Anthology Vol. 1Turrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Coupe du réalisateur Super Turrican (SNES)Attaque de score Mega Turrican (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 2Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Coupe du réalisateur Mega Turrican (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Attaque avec score Super Turrican 1 (SNES)L'Édition Collector contient:Turrican Anthology Vol. 1 jeu pour Nintendo SwitchTurrican Anthology Vol. 2 Jeu pour Nintendo SwitchBoîte de collection avec loquet magnétiqueDocumentaire Turrican (BluRay)Bande sonoreLivre d'artFeuille d'autocollants4 cartes d'art acrylique2 grandes affiches réversiblesBroche en émailCarte postale signée (imprimée)Taille approximative de la boîte Ultra Collector's Edition: 22 cm x 16 cm x 7,5 cm (8,7 x 6,3 x 3 pouces)Collector's Edition2500 copies sur PS499.99€La collection Turrican comprend:Turrican Anthology Vol. 1Turrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Coupe du réalisateur Super Turrican (SNES)Attaque de score Mega Turrican (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 2Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Coupe du réalisateur Mega Turrican (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Attaque avec score Super Turrican 1 (SNES)L'Édition Collector contient:Turrican Anthology Vol. 1 jeu pour Nintendo SwitchTurrican Anthology Vol. 2 Jeu pour Nintendo SwitchBoîte de collection avec loquet magnétiqueDocumentaire Turrican (BluRay)Bande sonoreLivre d'artFeuille d'autocollants4 cartes d'art acrylique2 grandes affiches réversiblesBroche en émailCarte postale signée (imprimée)Taille approximative de la boîte Ultra Collector's Edition: 22 cm x 16 cm x 7,5 cm (8,7 x 6,3 x 3 pouces)999 copies sur Switch199.99€La collection Turrican comprend:Turrican Anthology Vol. 1Turrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Coupe du réalisateur Super Turrican (SNES)Attaque de score Mega Turrican (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 2Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Coupe du réalisateur Mega Turrican (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Attaque avec score Super Turrican 1 (SNES)L'édition Ultra Collector contient:Turrican Anthology Vol. 1 jeu pour Nintendo SwitchTurrican Anthology Vol. 2 Jeu pour Nintendo SwitchBoîte de collection avec loquet magnétiqueBoîte extérieure Turrican AmigaFigurine Turrican exclusive de 20 cmDocumentaire Turrican (BluRay)4 bandes sonores de CDLivre d'artFeuille d'autocollants4 cartes d'art acryliqueManuel4 Amiga Coaster2 grandes affiches réversiblesDiorama acryliqueBroche en émailCarte postale signée (imprimée)Certificat d'authentificationTaille approximative de la boîte Ultra Collector's Edition: 22 cm x 34 cm x 10 cm (8,7 x 13,4 x 4 pouces)2500 copies sur PS4199.99€La collection Turrican comprend:Turrican Anthology Vol. 1Turrican (Amiga)Turrican 2 (Amiga)Super Turrican (SNES)Coupe du réalisateur Super Turrican (SNES)Attaque de score Mega Turrican (Mega Drive)Turrican Anthology Vol. 2Turrican 3 (Amiga)Mega Turrican (Mega Drive)Coupe du réalisateur Mega Turrican (Mega Drive)Super Turrican 2 (SNES)Attaque avec score Super Turrican 1 (SNES)L'édition Ultra Collector contient:Turrican Anthology Vol. 1 jeu pour Nintendo SwitchTurrican Anthology Vol. 2 Jeu pour Nintendo SwitchBoîte de collection avec loquet magnétiqueBoîte extérieure Turrican AmigaFigurine Turrican exclusive de 20 cmDocumentaire Turrican (BluRay)4 bandes sonores de CDLivre d'artFeuille d'autocollants4 cartes d'art acryliqueManuel4 Amiga Coaster2 grandes affiches réversiblesDiorama acryliqueBroche en émailCarte postale signée (imprimée)Certificat d'authentificationTaille approximative de la boîte Ultra Collector's Edition: 22 cm x 34 cm x 10 cm (8,7 x 13,4 x 4 pouces)Il y a aussi un coffret vinyles129.99€999 copies mondeL'œuvre sonore la plus acclamée de Chris Huelsbeck a été organisée et mixée par l'homme lui-même pour un tout nouvel ensemble vinyle exclusif. Salué comme l'une des plus grandes bandes sonores de jeux rétro de tous les temps, maintenant pour la toute première fois dans sa version sonore originale sur vinyle. Livré dans un jeu de vinyle coloré de 7 disques.Bonus Tracks sur le point d'être révélés!1500 copies49.99€Cartouche rétro Super Turrican 2, jeu compatible Super Nintendo US, manuel inclus.(Inclut Super Turrican 2 + Super Turrican Score Attack )Strictly Limited Games exclusive.Cartouche rétro Super Turrican 2, jeu compatible SNES, manuel inclus. Le jeu "Super Turrican 2" revient à la SNES sous forme de cartouche! Voici votre chance d'ajouter ce jeu extrêmement rare à votre collection rétro! C'est l'un des jeux les plus impressionnants techniquement de Factor 5 de tous les temps, tous fonctionnant sur du matériel d'origine!1500 copies monde49.99€Cartouche rétro Super Turrican 2, jeu compatible Super Nintendo US, manuel inclus.(Inclut Super Turrican 2 + Super Turrican Score Attack )Strictly Limited Games exclusive.Cartouche rétro Super Turrican 2, jeu compatible SNES, manuel inclus. Le jeu "Super Turrican 2" revient à la SNES sous forme de cartouche! Voici votre chance d'ajouter ce jeu extrêmement rare à votre collection rétro! C'est l'un des jeux les plus impressionnants techniquement de Factor 5 de tous les temps, tous fonctionnant sur du matériel d'origine!1500 copies monde49.99€Cartouche rétro Super Turrican 1, jeu compatible Super Nintendo US, manuel inclus.(Comprend Super Turrican Director's Cut + Super Turrican )Strictly Limited Games exclusive.Cartouche Super Turrican Retro Collection, jeu compatible SNES, manuel inclus. Le jeu "Super Turrican" est livré avec "Super Turrican Director's Cut", sorti pour la toute première fois sur cartouche!1500 copies monde49.99€Cartouche rétro Super Turrican 1, jeu compatible Super Nintendo PAL, manuel inclus.(Comprend Super Turrican Director's Cut + Super Turrican )Strictly Limited Games exclusive.Cartouche Super Turrican Retro Collection, jeu compatible SNES, manuel inclus. Le jeu "Super Turrican" est livré avec "Super Turrican Director's Cut", sorti pour la toute première fois sur cartouche!1500 copies monde49.99€Cartouche rétro Mega Turrican, jeu compatible Mega Drive, manuel inclus.(Inclut Mega Turrican Director's Cut + Mega Turrican + Mega Turrican Score Attack)Strictly Limited Games exclusive.Cartouche rétro Mega Turrican, jeu compatible Mega Drive, manuel inclus. Mega Turrican est l'une des plus belles vitrines de graphismes, de gameplay et de son sur la Genesis / Mega Drive, et est un must pour les collectionneurs rétro! Défiez le tout nouveau Score Attack ajouté exclusivement pour cette version!1500 copies monde49.99€Cartouche rétro Mega Turrican, jeu compatible Genesis, manuel inclus.(Inclut Mega Turrican Director's Cut + Mega Turrican + Mega Turrican Score Attack)Strictly Limited Games exclusive.Mega Turrican est l'une des plus belles vitrines de graphismes, de gameplay et de son sur la Genesis / Mega Drive, et est un must pour les collectionneurs rétro! Défiez le tout nouveau Score Attack ajouté exclusivement pour cette version!Le lien pour préco directement sur le site Strictly Limited Games