Chez Xbox, nous sommes en train de concevoir un ensemble d'expériences unique, pensé pour la nouvelle génération du jeu vidéo. Un écosystème complet à la croisée des chemins entre appareils et jeux, qui vous permettra de vous amuser où vous le souhaitez.

La Xbox Series X va définir une nouvelle étape pour la puissance, la vitesse et la compatibilité, le Xbox Game Pass continuera de vous offrir une bibliothèque remplie de titres sélectionnés avec soin et vous pourrez découvrir des jeux immersifs avec vos amis, que ce soit sur Xbox, PC, ou sur vos appareils mobiles.