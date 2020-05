Le jeu Skully sera disponible en boîte sur One, PS4 et Switch au mois d'août.

Skully est un jeu d'action et d'aventure qui vous fait incarner un crâne, qui obtient une deuxième vie par le biais d'une divinité énigmatique. Vous allez alors devoir stopper une guerre fratricide entreprise entre la famille de votre sauveur, et pour cela vous pourrez prendre différentes formes...

posted the 05/31/2020 at 04:28 PM by leblogdeshacka