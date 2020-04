Effie est un jeu d'action-aventure en 3D qui combine des éléments classiques du genre, tels que le combat, la plate-forme et les puzzles, avec l'exploration d'un monde élargi. Vivez une aventure fantastique unique, libérez les villes d'un mal puissant et sombre et revivez l'apparence des jeux vidéo de la vieille école!

L' édition limitée de Streets of Rage 4 comprend:



Tirage limité # 332: Streets of Rage 4 Classic Edition (PS4)

Étui Genesis personnalisé agrandi qui contient votre jeu + SteelBook.

Couverture réversible "Bare Knuckle IV" et manuel d'instructions.

Emballage Premium Box

Housse réversible

Bande originale du CD

Boule anti-stress au poulet

Statue de 7 "

Boîtier standard de taille Genesis

Cartouche métallique commémorative logée à l'intérieur du boîtier Genesis

Livre d'art

Affiche 18 x 24 pouces

SteelBook

Limited Run fait le pleins de nouveautés avec des jeux vidéo et des vinyles en préco et toujours en éditions limitées voir très limitées.La version boite du jeu Effie1500 copies mondeLa version CD de Fatal FuryLa version vinyles classique de Fatal FuryUne version collector du vinyle de Fatal Fury est aussi disponible et plutôt bien limitée, puisque seulement 300 exemplaires au monde.Version classique du coffret vinyles de Street of Rage 4La version collector du coffret vinyles de Street of Rage 4Le jeu Street of Rage 4 dans sa version collectorCoffret limité à seulement 700 exemplaires monde.Collector également disponible sur PS4La cartouche est vraiment belle bordelBrigandine: The Legend of Runersia en édition collector. Il est aussi disponible en édition "classique"Brigandine: The Legend of Runersia Collector's Edition comprend:Série limitée # 71: Brigandine: The Legend of Runersia (Switch) avec art intérieur en couleur et livretBande originaleAffiche réversible 18 "x 24"Broche émail emblème GustavaLe collector est aussi disponible sur PS4