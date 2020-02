Détails des packs :



Detroit : Become Human PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Detroit : Become Human et artbook exclusif "The Art Of Detroit : Become Human" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

Heavy Rain PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Heavy Rain et artbook exclusif "The Art of Heavy Rain" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

Beyond : Two Souls PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Beyond : Two Souls et artbook exclusif "The Art of Beyond : Two Souls" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

Les versions physiques se présentent en images et bordel, j'aime les petits goodies en plus.Disponible le 20 Mars