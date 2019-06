Voici une Rumeur autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Avant le grand Direct Nintendo de l'E3, un responsable assez crédible a laissé échapper un soupçon quant au futur combattant DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Un peu plus tôt cette semaine, l’administrateur de Resetera, Shinobi602, a publié le message suivant dans un fil de discussion sur le personnage de Banjo-Kazooie récemment révélé par Exquisite Gaming.Son commentaire indique très clairement que Banjo et Kazooie se dirigent vers Super Smash Bros. Ultimate, ce qui a provoqué une frénésie chez les utilisateurs de Resetera. Shinobi602 a fait ses preuves en matière de fuite d’informations auparavant. Il a été crédité pour les fuites suivantes :- La mythologie nordique de God of War annoncée quelques mois avant qu’elle soit connue- Informations sur Mass Effect: Andromeda- Confirmé que le jeu Call of Duty 2017 se produirait pendant la Seconde Guerre mondiale- Détails sur Gears of War 4- Détails sur Destiny 2- Informations sur Spirder-Man sur Ps4- Ridley dans Super Smash Bros. Ultimate- Quelques infos sur The Last of US : Part II- Quelques infos sur Knack 2.Cela dit, jusqu'à présent, les choses semblent bien se présenter pour une annonce concernant Banjo-Kazooie, combinant cette nouvelle «fuite» avec leur nouveau design de sac à dos. Avec l’E3 à nos portes, nous aurons probablement une confirmation d’une manière ou d’une autre très bientôt...Source : https://gonintendo.com/stories/336776-rumor-potential-tease-for-a-smash-bros-ultimate-dlc-character