Un nouveau jeu sur la célèbre série Anglaise Doctor Who, sera disponible sur la PS4, compatible avec le PSVR.Le jeu est attendu pour septembre

Une force mystérieuse contrôle le Reality Virus qui menace de détruire la fabrique de réalité. Vous allez devoir voyager à travers l’univers, visiter des villes extraterrestres et piloter le Tardis pour réussir à savoir qui se cache derrière ce terrible virus.

Like

Who likes this ?

posted the 05/20/2019 at 03:34 PM by leblogdeshacka