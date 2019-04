Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le jeu va bientôt faire l’objet d’une mise à jour qui le rendra compatible avec le kit VR de Nintendo Labo. Nintendo a partagé quelques nouvelles images :Il s'avère que le jeu comportera également un suivi de rotation. Ce n'est pas un suivi complet, mais le même type de suivi que les divers jeux de VR Kit déjà utilisés dans Nintendo Labo. Cela vous permettra de bouger votre tête indépendamment des mouvements de Link.Si vous préférez garder les éléments verrouillés sur Link et prendre en compte la profondeur de champ, vous pouvez désactiver cette option. Si vous préférez garder les éléments verrouillés sur Link et prendre en compte la profondeur de champ, vous pouvez aussi désactiver cette option...Source : https://www.gonintendo.com/stories/333185-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-s-nintendo-labo-vr-kit-up