Voici des Rumeurs concernant la Nintendo Switch :Best Buy a listé plusieurs jeux sur Nintendo Switch dans sa base de données :- Metroid Prime Trilogy- Persona 5- The Legend of Zelda : A Link to the PastReste à voir quand tout cela sera officialisé...Source : https://www.resetera.com/threads/best-buy-switch-leaks-zelda-a-link-to-the-past-metroid-prime-trilogy-persona-5.109266