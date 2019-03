Voici une Information concernant le prochain Zelda :Monolith Soft, les développeurs de Xenoblade, travaillent sur un jeu Zelda. Ils embauchent des programmeurs, des concepteurs, des artistes techniques et du personnel de soutien. Monolith Soft compte actuellement trois studios :- Leur studio principal à Tokyo, qui travaille sur la Saga Xenoblade (et a également fait de la conception de jeux/environnement sur le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild)- Un deuxième studio à Kyoto dirigé par Yasuyuki Honne, qui travaille sur des jeux Nintendo (Animal Crossing, Splatoon, etc.)- Un troisième studio à Iidabashi. Nous ne savons pas ce que fait actuellement ce studio.Monolith Soft semble également avoir au moins deux jeux en développement pour le moment :- "Production 1" sur laquelle travaille l'équipe Xenoblade (la campagne de recrutement a débuté fin 2018.)- "Production 2" qui est un jeu de Zelda. Les exigences en matière d'embauche de l'équipe "Production 2" semblent très similaires à celles d'un jeu fantastique pour lequel Monolith embauchait en 2017. Le jeu de l'équipe "Production 2" est probablement en cours de développement par le studio de Tokyo, bien que cela ne soit pas confirmé...Source : https://www.resetera.com/threads/monolithsoft-hiring-staff-for-new-entry-in-the-legend-of-zelda-series.108078/