Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un jeu magnifique en raison de son style artistique très coloré. La Nintendo Switch ne peut certainement pas rivaliser avec la Xbox One ou la PS4 en termes de puissance pure. Elle est encore plus loin derrière la Xbox One X et la Ps4 Pro. Mais là où Nintendo manque de puissance, ils la compensent normalement par leurs capacités artistiques créatives. Maintenant, The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’est pas le jeu le plus impressionnant graphiquement du marché. Cependant, l’utilisation de cel-shading a créé une expérience à couper le souffle. Arkh Longstride a pu utiliser la dernière version de l'émulateur CEMU pour enlever cel-shading. De plus, ils ont pu peaufiner certains autres aspects du jeu, comme se débarrasser du brouillard, augmenter la distance d’attaque, augmenter le frame-rate jusqu’à 60 images par seconde et ajouter des filtres pour augmenter la clarté :Le rendu est impressionnant, même si il manque en quelque sorte le charme de Nintendo…Source : https://www.dualshockers.com/breath-of-the-wild-without-cel-shaded-art-style/