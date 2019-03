Voici une Information autour de la Saga Xenoblade Chronicles :Monolith Soft a lancé une offre d’emploi urgente pour un nouveau projet de RPG sur lequel ils ont récemment commencé à travailler. Cette offre d’embauche est intéressante, car le nouveau projet de jeu de rôle est géré par l’équipe de développement de la production Takahashi n ° 1. C'est la même équipe au sein de Monolith Soft qui a développé les jeux Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X et Xenoblade Chronicles 2.Sur la base des projets précédents de l’équipe de développement, il est fort possible que ce nouveau projet soit un projet Xenoblade Chronicles. Cela pourrait être Xenoblade Chronicles 3 ou Xenoblade Chronicles X-2, comme le spéculent certains commentateurs japonais.Outre ce nouveau RPG, Monolith Soft continue de travailler sur son jeu d’action fantastique, qui est une toute nouvelle IP. Ils embauchent toujours pour ce projet, d’ailleurs…Source : http://switchsoku.com/soft/xenoblade2/33747

posted the 03/11/2019 at 02:33 PM by link49