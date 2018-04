Voici mon Premier Avis sur le jeu jeu God of War Ps4 :Tout d'abord, je précise que j'y joues sur Ps4, et non sur Ps4 Slim ou Ps4 Pro.Le jeu est en tout cas une claque graphique, même si je trouve d'autre jeux Ps4 aussi, voire un peu plus, beaux. Mais ça reste tout de même impressionnant.Les musiques sont simplement divines, et certains passages sont juste magistraux, comme un certain combat, juste épique.La caméra répond assez bien et les mouvements de Kratos sont fluides, et vu qu'il peut en plus sprinter, ça ajoute un peu d’adrénaline. Les décors sont variés et certains juste magnifiques.Le bestiaire et la mythologie nordique est parfaitement retranscris. Le petit côté RPG est un excellent ajout. Seuls petits défauts, je trouve certains ennemis pas très beaux, et le design de certains personnages ratés.Passons maintenant à la question : A-t-il perdu son âme? Je dirais oui dans un sens. Le jeu n'est plus vraiment un God of War, mais emprunte un peu à The Last of US, pour la relation entre les deux personnages, à Horizon Zero Dawn pour ses environnements, à Uncharted pour les escalades et à The Order 1886 pour les bordures noires. Par contre, je dirais heureusement, car l'Opus retrouve ainsi un second souffle, qui sublime juste l'oeuvre. Je suis pas sur que j'aurais autant apprécier si la formule serait resté la même.En tout cas, il y a de forte chance que le jeu rejoigne mon premier GOTY de 2018, Far Cry 5...Source : member15179.html