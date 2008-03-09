Daniel Ahmad
, directeur chez Niko Partners
, cabinet de conseil et de recherche en études de marché, a détaillé la logique économique qui pourrait pousser Sony à abandonner progressivement le jeu physique avec la PS6
. Selon lui, cette évolution était inévitable
: si elle ne survenait pas avec cette génération, elle aurait probablement eu lieu avec la suivante.
Avant la PS4, les ventes numériques de jeux complets représentaient moins de 10 % du marché PlayStation
. Elles atteindraient désormais environ 80 %
, contre plus de 90 % sur Xbox
. A cela s’ajoutent les abonnements, les DLC et les microtransactions, qui rapporteraient aujourd’hui davantage à Sony que les ventes de jeux complets physiques et numériques réunies
.
Plus de 30 % des PS5 vendues seraient déjà dépourvues de lecteur
, tandis que les modèles numériques représenteraient désormais plus de la moitié des ventes actuelles de consoles. Les jeux les plus fréquentés sur PS5 sont par ailleurs majoritairement des titres-services
, dont plusieurs ne sont même pas commercialisés sur disque.
Le physique reste pourtant loin d’être mort. Environ 70 millions de jeux PS5 sur disque
auraient encore été écoulés l’année dernière, soit près de 20 % des ventes en volume
. Un chiffre toutefois en baisse par rapport aux 120 millions recensés durant l’année de lancement de la console
.
Sony
ne ferait donc pas que suivre le marché : il chercherait aussi activement à accélérer sa transition vers le tout numérique
. Après tout, lorsqu’une tendance arrange autant les marges, autant lui donner un petit coup de pouce.
La principale raison est bien évidemment financière. Sur un jeu tiers vendu 70 dollars sur le PlayStation Store, Sony récupère environ 21 dollars grâce à sa commission de 30 %
. Sur une vente physique au même prix, ses revenus seraient approximativement deux fois moins élevés. Le disque ne représenterait ainsi plus que 5 % du chiffre d’affaires logiciel total de Sony
, malgré une part encore importante des unités vendues.
Cette stratégie serait également liée au positionnement de la PS6
. Dans un marché où une console pourrait désormais coûter autour de 1 000 dollars
, Sony saurait qu’il ne pourra plus nécessairement viser immédiatement le grand public
. La priorité serait donc donnée aux joueurs les plus engagés, prêts à dépenser davantage dans le matériel, les abonnements, les jeux numériques et les achats intégrés
... Ce qui ferait donc moins de joueurs, mais des joueurs mieux pressés.
Sony accepterait ainsi de perdre certains clients attachés au disque ou dépendants d’une connexion limitée
... Et cela ferait malheureusement tristement référence à une période sombre de Xbox
il y a une bonne dizaine d'années, reprenant l’ancienne formule de Don Mattrick : la console destinée à ceux qui veulent encore utiliser leurs disques existe déjà, et elle s’appelle la PS5.
L’autre objectif serait de renforcer un écosystème totalement fermé
. Un jeu physique peut être prêté, revendu ou offert. Une licence numérique ne garantit pas les mêmes droits. En supprimant le disque, Sony contrôlerait l’ensemble des ventes de logiciels PS6, supprimerait le marché de l’occasion et percevrait une commission sur chaque transaction
.
Daniel Ahmad
estime néanmoins que Sony
a commis une erreur en ne précisant pas ce qu’il adviendrait des bibliothèques PS4 et PS5
. Un lecteur externe compatible ou un programme de conversion des disques en licences numériques
aurait probablement limité une partie de la contestation.
Il juge un retour en arrière peu probable, même si Sony pourrait encore clarifier certains éléments
. Le véritable débat ne concerne donc plus seulement le lecteur, mais les droits associés au numérique : partage familial, cadeaux, remboursements, conservation des achats et accès à long terme
.
Daniel Ahmad avait d'ailleurs commencé son analyse par une comparaison avec Apple, qui avait commencé à retirer les lecteurs CD de ses ordinateurs portables dès 2008
. A l’époque, la décision avait provoqué de nombreuses critiques avant de devenir progressivement la norme. Selon lui, la disparition du lecteur sur console suivrait la même trajectoire : fortement contestée aujourd’hui, puis probablement banalisée dans quelques années
.
Une analogie qu’il nuance toutefois lui-même
: la situation ressemble bien au retrait du lecteur CD par Apple, sauf que cette fois, la nouvelle machine pourrait coûter beaucoup plus cher
, tandis que l’ancienne équipée d’un lecteur fonctionne encore parfaitement.
Au fond, cette stratégie n’a rien de révolutionnaire : c’est un classique du business, tous médias confondus
. Une entreprise peut se permettre de perdre une partie de son public dès lors que ceux qui restent dépensent suffisamment davantage pour compenser, puis dépasser, le manque à gagner.
Sony
ne chercherait donc plus seulement à vendre le plus de consoles possible, mais à augmenter la valeur de chaque utilisateur
: machine plus chère, achats numériques, abonnements, microtransactions et disparition du marché de l’occasion.
La seule chose qui compte, c’est que ceux qui restent fassent plus que compenser la perte de ceux qui partent.
Le reste pourra toujours être présenté comme une évolution naturelle du marché.
Sources : PushSquare - Daniel Ahmad
Vaut mieux vendre un jeu à 1,99 € à un joueur en solde, plutot qu'il soti acheté d'occasion du point de vue de Sony.
Logique. Et ça vaut pour Xbox et Nintendo...
Encore une fois, si l'évolution est logique (qui pensait sincèrement que la PS6 serait doté nativement d'un lecteur vu le prix qui nous attend ?), l'absence d'un lecteur en accessoire est clairement un doigt aux joueurs, aux revendeurs, aux grossistes mais également une partie de l'industrie de sous-traitance.
Rien n'empêchait de justement passer par la sous-traitance genre des collaborations LRG ou autres pour traiter le marché du physique avec une production en fonction de la demande des réservations, quitte à ce que les boîtes arrivent à chaque fois "plus tard".
L'explosion de la VOD et des services à abonnement a rendu le marché des films "physique" ultra minoritaire, mais personne n'a cherché à le tuer complétement.
Et c'est un joueur full demat qui parle.
Croire que le demat serait encore là pendant 10 ans est utopique.
Évolution de merde mais évolution quand même.
Après pour le marché... Si personne n'achète, ça va s'autoréguler (PSP Go par exemple). Ou un nouvel acteur arrivera sur le marché ^^ !
Alors qu'en démat', une fois ton jeu vendu, c'est que du bénéf. Même à 0.99 € c'est toujours mieux que 0 € de gagné sur un jeu vendu d'occaz (ou piraté).
La vraie question pour Sony est surtout d'analyser si la concurrence ne pourra pas proposer une offre (demat ou non) plus interessante car retirer le support physique n'est pas sans risque, ça reste tout de meme un bel argument en moins pour cet ecosysteme, meme si ça emprisonne moins et si ça fait 2 fois moins de benef par copie vendu au meme prix.
Et en face, je peux comprendre qu'ils aient peur et qu'ils scrutent de pres les alternatives comme Nintendo, la Steam Machine, ou encore Xbox... Car il il y a demat et demat, comme il y a le bon et le mauvais chasseur, sauf qu'ici meme si Sony nous fait un mauvais sketch, le demat sur PC est largement plus interessant à tous les niveaux..
Bref, Sony est pres a faire une croix sur une partie du public, et ils gagneront haut la main leur pari si le reste du public estime que l'offre Playstation est la meilleure et s'il ne va pas voir ailleurs.
Si par contre, une bonne partie du public (meme fan de demat) migre sur d'autres supports, ils risquent tout de meme de perdre gros, et je suis assez moyennement confiant en leur capacité à tenir cette strategie sur le long terme :
- jeux qui coutent cher a dev
- abo payant (ils seront les seuls? mais s'ils ne peuvent plus faire payer les joueurs pr rester competitif, ça va compliquer le financement de leurs jeux maison et ça serait un cercle vicieux de plus en plus dangereux)
C'est a mon sens, tout le modele subventionné de Sony qui pourrait s'éroder encore plus vite (aussi ringard qu'il soit a mes yeux) comme celui d'une imprimante qu'on te vendrait a un prix d'appel volontairement très attractif (ce qui ne sera meme plus le cas avec la PS6 vu le prix attendu), pour te flinguer une fois dans l'ecosysteme a coup d'abonnement ou de prix des jeux demat delirants
shanks le plus gros doigt c'est a ceux qui ont pris une PS5 / PS5 Pro avec un lecteur disque additionnel, pensant qu'avec le crossgen, ils pourraient jouer a des jeux physiques jusqu'en 2035 sur leur console
Au final en plein "milieu" de vie de la PS5 (si on compte le crossgen), on te retire une fonctionnalité que tu as payé environ 100€ et qui a pu te faire choisir Playstation plutot qu'un autre.
SONY se sert beaucoup de ces circonstances pour justifier l’impensable.
Reste plus qu’à leur souhaiter le déclin comme Xbox. D’après eux, le démat’ c’est l’avenir, d’après les joueurs physiques, leur déclin l’est également.
Qu’ils se gargarisent à partir de janvier 2028 avant de sombrer.
Regarde Fable.
Il est vendu Day One 69.99 € en demat'. Rien n'empêche Sony de revenir à ces prix sur ses AAA. Voire de faire des promos à 39,99 € 2 mois après la sortie de leur jeu.
Et je pense que pas mal de joueurs qui boycottent vont acheter les jeux à ces prix, juste ils ne l'afficheront pas sur les réseaux sociaux...
Benichou j'espère que tu as raison perso maintenant je souhaite que Playstation se pète la gueule pour la peine
A l'instinct je dirais que tous les deux constructeurs vont perdre entre 30% et 50% de leurs utilisateurs et Sony sera probablement plus touché que Nintendo.
Sony a suffisamment de data pour anticiper cet effondrement et ce que confirme en substance cet article, c'est qu'ils ont fait le choix stratégique de tenter d'équilibrer les pertes avec les utilisateurs restants, autrement dit avec leur fanbase.
Peut-être vont-ils essayer de récupérer une partie du grand public en proposant un service de cloud gaming sur Smart TV. Par contre je ne pense pas que la PS6 sera une console 100% Cloud gaming. Ils prévoient ça pour plus tard, ils veulent y aller par étape et faire cuire la grenouille à feu doux.
Et ce que tu dis es tres juste, certains jeux sortent volontairement soit pas, soit plus tard, soit en petite quantité en physique afin de pousser au demat... et je vise pas Sony particulierement, je parle de toute l'industrie.
Mais oui, ils essayent de faire croire que c'est le souhait des joueurs
Je suis persuadé que si le physique avait une rentabilité similaire au demat, on en serait pas là. ça pousse tres fort chez nos "amis" constructeurs/editeurs pour la mort de ce format et le pire du pire, ça n'a pas de couille, ça n'assume meme pas.
Ca me fait toujours aussi bizarre que ce ne soit pas une exclue Xbox, curieux de voir les chiffres de vente sur PS5
Entre ça, les gens qui vont hésiter vu les prix, les gens du physique qui vont se barrer sur switch, les gamers qui se barrent sur PC car marre des consoles ect, je pense que Sony va se rendre compte à un moment que cumuler les mauvaises idées et se rendre compte que les calculs sont pas bons.
Faut pas oublier que c'est loin d'être des génies les mecs de Playstation de maintenant.... Y a qu'à voir leur lumineuse idées des GAAS... Entre concord et marathon qui se vautrent mais Sony qui veut persister.....
Y vont se planter sûrement et franchement, je souhaite que ça.
"Notre Playstation 5 est la machine la mieux installée, et pendant quelques années vu les prix hardware les ventes seront faibles, le grand public est donc bloqué sur PS5 et va consommer ce qu'on leur donne (demat obligatoire ou non) sur PS5, a commencer par GTA6"
Puis, meme si la PS6 est a 1000€ et si elle se vend pas ils s'en branlent totalement, tant que Sony garde son nb de joueurs actif a un bon niveau, et qu'ils continuent de vendre services et jeux de la meme maniere...
Plus que la vente de PS6 qui sera une sorte de "PS5 Pro 2" pendant tres tres longtemps, c'est vraiment le CA et le volume au niveau des jeux et services de l'ecosysteme Playstation global qu'il sera interessant d'observer.
Et c'est ce qu'ils regarderont.
L'ecosysteme detient la valeur, pas la machine en elle meme.
L’antan Cavalier blanc avait sauvé brillamment le physique mais le virus numérique préparait déjà sa vengeance
Depuis sa Tour d’ivoire, la Reine Sony a décrété haut et fort que le client n’était plus Roi !
Échec (D)émat !
c'est quoi ton pseudo et ton élo sale fou ?
me joue pas un sale tour ,montre moi si t'es un roi ou juste une simple dame
https://lichess.org/
Ça fait un moment que je n’y ai plus joué, il faudra que j’y remette sérieusement
En 2028, j’aurais + de temps