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, directeur chez, cabinet de conseil et de recherche en études de marché, a détaillé. Selon lui,: si elle ne survenait pas avec cette génération, elle aurait probablement eu lieu avec la suivante.. Elles atteindraient désormais environ, contre plus de. A cela s’ajoutent les abonnements, les DLC et les microtransactions, qui rapporteraient aujourd’hui davantage à Sony quePlus de, tandis que les modèles numériques représenteraient désormais plus de la moitié des ventes actuelles de consoles., dont plusieurs ne sont même pas commercialisés sur disque.Le physique reste pourtant loin d’être mort. Environauraient encore été écoulés l’année dernière,. Un chiffre toutefois en baisse par rapport auxne ferait donc pas que suivre le marché :. Après tout, lorsqu’une tendance arrange autant les marges, autant lui donner un petit coup de pouce.La principale raison est bien évidemment financière. Sur un jeu tiers vendu 70 dollars sur le PlayStation Store, Sony récupère environ. Sur une vente physique au même prix, ses revenus seraient approximativement deux fois moins élevés. Le disque ne représenterait ainsi plus que, malgré une part encore importante des unités vendues.. Dans un marché où une console pourrait désormais coûter autour de. La priorité serait donc donnée aux joueurs les plus engagés, prêts à dépenser davantage dans... Ce qui ferait donc moins de joueurs, mais des joueurs mieux pressés.... Et cela ferait malheureusement tristement référence àil y a une bonne dizaine d'années, reprenant l’ancienne formule de Don Mattrick :L’autre objectif serait de renforcer. Un jeu physique peut être prêté, revendu ou offert. Une licence numérique ne garantit pas les mêmes droits. En supprimant le disque,estime néanmoins quea commis une erreur en ne précisant pas ce qu’il adviendraitaurait probablement limité une partie de la contestation.. Le véritable débat ne concerne donc plus seulement le lecteur, mais. A l’époque, la décision avait provoqué de nombreuses critiques avant de devenir progressivement la norme. Selon lui, la disparition du lecteur sur console suivrait la même trajectoire :: la situation ressemble bien au retrait du lecteur CD par Apple, sauf que cette fois,, tandis que l’ancienne équipée d’un lecteur fonctionne encore parfaitement.Au fond, cette stratégie n’a rien de révolutionnaire :. Une entreprise peut se permettre de perdre une partie de son public dès lors que ceux qui restent dépensent suffisamment davantage pour compenser, puis dépasser, le manque à gagner.ne chercherait donc plus seulement à vendre le plus de consoles possible, mais à: machine plus chère, achats numériques, abonnements, microtransactions et disparition du marché de l’occasion.Le reste pourra toujours être présenté comme une évolution naturelle du marché.