La révolution numérique a transformé de nombreux aspects de notre vie, y compris notre façon de jouer. Les jeux vidéo dématérialisés ont gagné en popularité pour une multitude de raisons. Voici onze bonnes raisons de franchir le pas vers cette nouvelle façon de jouer.Avec la dématérialisation, finis les déplacements en magasin. Vous pouvez acheter et télécharger vos jeux instantanément, ce qui est particulièrement pratique si vous vivez loin des grandes agglomérations.Oubliez les contraintes d'espace physique pour ranger vos jeux. Les jeux dématérialisés sont stockés sur votre disque dur ou dans le cloud, libérant ainsi de la place sur vos étagères.Les lecteurs de CD, DVD et Blu-ray sont en voie de disparition sur de nombreux ordinateurs et des consoles sont disponible sans ces encombrants et couteux lecteurs. Les jeux dématérialisés se passent de ces supports physiques encombrants.Les jeux dématérialisés évitent les frais d'expédition associés aux jeux physiques, ce qui signifie plus d'économies pour vous. (sauf si vous utilisez Amazon et la Fnac mais ça veut dire que vous pactez avec le diable. PS : J'aime le diable.)La dématérialisation est une méthode de distribution plus économique. Elle permet de réduire les dépenses liées à la production, la gestion et le stockage des supports physiques. Sur PC, les jeux dématérialisés sont souvent moins chers que leurs homologues physiques.Et les soldes virtuelles permettent aussi de faire d'aussi bonnes affaires que sur le marché physiqueLes studios indépendants bénéficient de la visibilité offerte par les plateformes de distribution en ligne. De nombreux jeux de ces studios ne seraient pas viables en version physique.Adieu les rayures et les dégâts accidentels sur vos jeux. Les jeux dématérialisés sont à l'abri de ces problèmes, ce qui garantit une expérience de jeu ininterrompue.En limitant la production et la distribution de copies physiques, la dématérialisation contribue à réduire la quantité de déchets générée par l'industrie du jeu vidéo. Fini les films en plastiques (blister) qui finissent à la mer et tuent des tortues en créant un 6 ème continent de plastique !Avec une connexion Internet fiable comme la Fibre d'Orange, les jeux dématérialisés sont accessibles à tout moment et partout, permettant de jouer où que vous soyez à l'ensemble de votre bibliothèque de jeu (sauf si vous vous amusez à transporter vos 80 jeux Switch dans la soute de l'avion).La dématérialisation offre une vaste sélection de jeux, allant des classiques aux nouveautés. Les émulateurs permettent même de redécouvrir des jeux rétro et des titres sur d'anciens supports sur vos consoles modernes (bah oui, les CD de PS1 ne fonctionnent pas sur la PS5).Le passage aux jeux vidéo dématérialisés présente de multiples avantages. Outre la commodité d'accès et l'économie de temps, cette transition permet également de contribuer à la préservation de l'environnement tout en offrant une plus grande variété de jeux à des prix attractifs.Cependant, pour un meilleur confort, je vous conseille d'effectuer cette transition en passant dans l'univers PC, un monde merveilleux où tout est possible...Quand à la revente, la justice française interdit sur Steam la revente de jeux : https://www.24matins.fr/steam-la-justice-francaise-interdit-la-vente-de-jeux-dematerialises-1345951 Cela reste donc un argument pour les jeux physiques, bien qu'il existe désormais des façons de louer ses jeux demat' (Game Pass) si votre souhait n'est que de posséder temporairement certains jeux !