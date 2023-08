Jeux Vidéo

L'industrie du jeu vidéo a connu des changements significatifs au fil des ans, et l'avènement des consoles de nouvelle génération a suscité des débats sur la pertinence des anciennes plateformes., et récemment des annonces aberrantes tels que l'arrivée de Star Wars Jedi: Survivors sur PS4 et XBox One, et du portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Switch,Cependant, ces dilemmes pourraient être évités grâce à une nouvelle approche émergente : le cloud gaming.en permettant aux joueurs d'accéder à une bibliothèque de jeux via le streaming. Cette approche résout le dilemme cross-gen en offrant une expérience uniforme aux joueurs, quel que soit leur matériel.(Smart TV, Apple TV, box Android, "console" portable pour le cloud etc…)À l'avenir, il serait souhaitable que les prochaines consoles à venir comme, sans nécessiter une PlayStation 5. De même,, offrant ainsi une expérience continue et de haute qualité à tous les joueurs. L'industrie du jeu vidéo pourrait ainsi embrasser une nouvelle ère où la créativité et l'accessibilité cohabitent harmonieusement.