Une édition collector de Monster Hunter Rise sera aussi disponible le 26 mars 2021. Elle inclut une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le pack de DLC "Kit deluxe", un amiibo Magnamalo, un badge et un ensemble d'autocollants.

