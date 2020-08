"Oddworld Inhabitants et Microids signent un accord de co-édition pour la version physique du jeu « Oddworld: Soulstorm "! Oddworld: Soulstorm sera une exclusivité console provisoire sur PS5 et PS4. La version PC sera également lancée simultanément sur l’Epic Games Store.

posted the 08/17/2020 at 03:09 PM by leblogdeshacka