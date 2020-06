Il est temps de découvrir une toute nouvelle aventure Crash Bandicoot™ bondissante ! Lancez-vous dans une épopée qui défie le temps et l'espace avec vos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy font à nouveau parler d'eux, en tentant de s'emparer non seulement de cet univers, mais de tout le multivers ! Crash et Coco sont là pour les arrêter, en rassemblant les quatre masques quantiques, et en changeant les règles de la réalité.

