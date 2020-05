Legend of the Skyfish propose aux joueurs de suivre l'intrépide Petit Hameçon Rouge dans son voyage initiatique pour vaincre le monstrueux Skyfish ! Pour cela, il devra utiliser sa canne à pêche comme une arme ou comme un grappin, et l'améliorer au fil de sa progression.

Legend of the Skyfish se met en boîte, après une sortie sur mobile en 2016 et l'année dernière en démat sur Switch, PS4 et PC.Visuels du jeu (c'est beau en plus)-2800 exemplaires version Switch / 999 exemplaires version PS4- €29,99 version Switch / €24,99 version PS4- Date de sortie : Q3 2020