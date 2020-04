Découvrez un récit classique d'exploration, de casse-têtes à résoudre et d'action mortelle avec LA-MULANA !



Votre destin vous attend dans La-Mulana ! Prenez le contrôle de l'archéologue Lemeza Kosugi et frayez-vous un chemin parmi les casse-têtes, les pièges et les redoutables Guardians afin de découvrir le Secret Treasure of Life. Pour ce faire, il vous faudra faire preuve d'un esprit acéré, d'excellents réflexes et, avant tout, d'un grand courage. Réussirez-vous à percer les secrets de La-Mulana, ou succomberez-vous aux dangers qui vous entourent ?



Bon, je ne vais pas vous mentir, le jeu est très très dur, je dirais même frustrant tellement il est punitif. Alors, le personnage se dirige assez facilement. Je dis assez facilement, car j'ai l'impression qu'il glisse exprès pour me faire chuter le petit FDP.Sans compter sur les pièges, qui vous feront jeter la manette contre les murs, en cas de morts. Car morts il y aura et pas qu'un peu. Merci aussi aux énigmes terriblement coriaces. Bordel, ce jeu est ultra dur!!!Le jeu est beau, si vous aimez les graphismes à l'ancienne (le style Pixel Art) et les jeux style Metroid-vania, ce jeu est fait pour vous. Par contre, si vous n'adhérez pas aux styles, passez votre chemin.Les dév, sont des passionnés et ça se sent.Les musiques sont pas mal, mais la frustration, prend tellement le dessus que l'on écoute même pas les musiques.Le jeu est en VOSTA, pas de voix digitalisé, il suffit juste de lire, mais c'est tellement dur que vous oublierez l'histoire. Vous allez mourir tellement de fois.Comme je le dis depuis le début, le jeu est très dur, le moindre faux pas vous fera rager. Je suis mort tellement de fois pour ne pas avancer qu'il aurait fallu un Succès/Trophées spécial "1000 morts.Sinon, le jeu n'est pas super long, si vous maitrisez la difficulté et la jouabilité.Je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup mater de vidéo sur YouTube pour passer certains niveaux.La Mulana 1 & 2 est une compile extrêmement dur. Si vous aimez les challenges, le jeu vous donnera du fil à retordre.Le jeu est disponible sur XBOX One, Switch et PS4 dans une version boite ou en démat.