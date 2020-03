Comme vous le savez, XBOX à tout défoncé en matière de manettes, coloris, éditions limitées, voir même plus que limitées. Et en attendant la nouvelle XBOX et sa nouvelle manette, Microsoft nous propose une petite dernière (enfin je pense !! ), la Phantom Magenta Special Edition.Je ne sais pas combien il y a de manettes, mais ça doit faire une belle collection.Elle sera disponible le 17 Mai pour 69.99$