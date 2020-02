"FUSER donne vie à vos idées musicales les plus folles sous la forme d'un jeu," explique Steve Janiak, PDG d'Harmonix. "La musique d'aujourd'hui est une expérience. Les gens ne se contentent plus d'écouter des albums ; on s'enregistre en train de chanter sa chanson préférée, on va voir ses groupes favoris dans les festivals et on partage les meilleurs hits avec ses amis. FUSER vous plonge au cœur de cette expérience en vous invitant à mixer et à partager vos meilleurs morceaux pour devenir la tête d'affiche des festivals."









Basé sur une technologie propriétaire développée par Harmonix, FUSER permettra aux joueurs de combiner les paroles, les lignes de basse et les arrangements d'un vaste éventail de genres musicaux et d'artistes pour définir leur propre son à travers un gameplay fluide et novateur. Les joueurs pourront également partager leurs créations sur les réseaux sociaux et leurs performances en jeu pourront être visionnées en ligne. Le jeu proposera plus de 100 titres différents, mais voici une première liste partielle des morceaux disponibles. Les visiteurs de la PAX East de Boston seront les premiers à découvrir la démo de FUSER. La liste finale réunira des morceaux des meilleurs artistes du monde. Au programme : pop, rap/hip-hop, R&B, dance, rock, country, musique latine et caribéenne."



"Dès que nous avons vu FUSER, nous avons su que ce serait un jeu spécial," confie Songyee Yoon, PDG de NCSOFT. "FUSER puise dans l'extraordinaire expérience de développement qu'Harmonix a su cultivé pendant plusieurs décennies pour distiller l'essence de la création, du plaisir d'écouter et de partager la musique dans un jeu où chaque joueur peut devenir une star. Nous avons hâte de découvrir toutes ces futures créations."

50 Cent – In Da Club
Billie Eilish – bad guy
Blue Öyster Cult – (Don't Fear) The Reaper
The Chainsmokers ft. Daya – Don't Let Me Down
The Clash – Rock the Casbah
Fatboy Slim – The Rockafeller Skank
Imagine Dragons – Thunder
J Balvin & Willy William – Mi Gente
Lady Gaga – Born This Way
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)
Lizzo – Good As Hell
LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem
Migos – Stir Fry
Post Malone – Better Now
Smash Mouth – All Star
Warren G & Nate Dogg – Regulate