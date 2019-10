Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais

Tout part d'une vidéo publiée par le youtuberoù celui-ci met en lumière les nombreux manquements techniques présent dans Gears 5 et, selon lui, malhonnêtement passés sous silence par Digital Foundry dans sa vidéo-analyse du dit-jeu.Cette vidéo, ayant été recommandé par "" un autre youtuber célèbre auprès des joueurs pour ses vidéos tournant en ridicule les présentations "bullshit" des développeurs ainsi que leur jeux outrageusement downgradé, a été visionné suffisamment de fois par les joueurs pour parvenir jusqu'aux oreilles de Digital Foundry qui a, sous le pseudo de "Dark1ox" sur Neogaf, reproché à KingTrash de "ne rien n'y connaitre" https://www.neogaf.com/threads/stopped-supporting-digital-foundry-on-patreon-left-wondering-if-patreon-needs-improving.1504594/page-3#post-255542620 Insulte que l'auteur de la vidéo qui a déclenché le conflit n'a pas toléré, promettant alors qu'il sortirait une autre grosse vidéo qui porterait un sérieux coup à la crédibilité de Digital Foundry. Cette vidéo la voici :- Les soupçons du Youtuber sont apparues après avoir remarqué que DF faisait des analyses bizarrement beaucoup plus poussées et sérieuses (quitte à chercher la petite bête) sur les productions de Sony que sur celles de Microsoft. Il prend pour exemple la vidéo analyse du dernier God of war et celle de Spiderman où DF délivre une analyse pour le moins rigoureuses sur les deux titres, mais devient bizarrement beaucoup moins regardant sur les détails sur les jeux de MS (Gears of war 5 ayant été la goutte qui a fait déborder le vase pour le Youtuber)- Ainsi, en plus de taire la médiocrité de l'interaction avec les décors,de la physique du jeu ainsi que les nombreux bugs présents (), Digital Foundry a passé sous silence que Gears 5 dans sa version XBOX ONE X affichait une résolution dynamique pouvant baisseret que d'autres part les baisses de FPS étaient beaucoup plus importantes que prétendues- Cette malhonnêté de DF en faveur des jeux Microsoft pourrait trouver son explication dans le fait que DF ait reçu des "cadeaux" de la part du géant américain. Ce dernier ayant par exemple, par le passé, invité DF dans ses locaux afin que celui-ci puisse révéler en exclusivité et surtout bien avant la sortie de la Scorpio les spécifications techniques de la machine (chose qui ne s'est jamais faite par le passé) et leur ayant même remis, à l'issue de cette rencontre, le chipset composant l'architecture de la console que pourtant seuls les cadres de Microsoft Gaming ont le privilège de posséder (Major Nelson et consorts). Tout ces éléments encourageant donc DF à se montrer plus clément dans leur analyse des jeux de Microsoft.Curieux de voir la réponse de Digital Foundry...