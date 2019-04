Rien à voir avec le jeu vidéo pour le coup, mais je tenais à vous partager cette vidéo passionnante d’une chaîne Youtube que j’affectionne particulièrement, Tistrya. Cette chaîne est une petite mine d’or pour ceux qui s’interesse au développement personnel, aux sciences humaines et à l’eveil de conscience pour ne pas dire spirituel. Enjoy.

posted the 04/16/2019 at 04:45 PM by ryoporterbridges