Voilà, il m'a fallut un peu plus de 20 heures pour arriver vers la Fin mais c'était que de plaisir, comme le premier je savais à quoi m'attendre et ça fait tellement du bien de retrouver ce type de jeu Old School un peu à la ReCore finalement ( mais avec plus d'ambitions ) ou on mélange Action / Plateformes, Courses. Je veux pas faire un test ou quoi que se soit juste donner mon avis globale sur le titre et le prendre pour ce qu'il est. Au finale j'ai pas constater une grosse évolution par rapport à Crackdown premier, On commence avec un personnage faible et on est lâché dans une ville en proie par le crime.On retrouve au centre de la Map 4 buildings et c'est là que se trouveront les boss principaux et surtout le big Boss au sommet du bâtiment le plus haut, il y a pas vraiment de scénario à proprement parler si ce n'est faire tomber ces organisations de Terra Nova.En revanche il y a un background plutôt intéressant, la ville est cohérente, on n'y retrouve des environnements variés, allant de la carrière, à la décharge, au centre de loisirs, aux quartiers des riches, aux quartiers pauvres, à la "mégapole"... c'est vraiment intéressant, et on n'y trouve pas mal de messages audios ici et là + quelques cinématiques bien fichus à base d'images animés qui viennent vraiment plus approfondir le background de la ville et le rôle des ennemies. Donc de ce côté là j'en demandais pas plus on va pas demander à un DOOM d'avoir un scénario de fous comme on va pas demander à un Quantic Dream d'avoir un Gameplay. Donc je peux objectivement pas dire que le scénario de ce Crackdown 3 est mauvais ( le jeu se veut avant tout très Nanard et décomplexé dans son approche avec des commentaires rigolos et des insultes parfois ) d'autant que le Background est plutôt intéressant, les 9 boss du jeu, disons les 8 car un boss est expédié pendant le tuto, on tous une identité propre et c'est appréciable.Mais le plus gros point fort de ce Crackdown pour moi c'est cette progression fluide et à la fois organique, Le sentiment de montée en puissance est grisant et je trouve que d'autres jeux devrait s'en inspirer plutôt que passer par des menus et trifouiller dans les Stats ou mettre des runes a des armes ou je ne sais quoi. Là la progression se fait en fonction des actions que le joueur va réaliser, il va ainsi pouvoir augmenter son agilité en récupérant des orbes disposé un peu partout et de manière toujours plus difficile à atteindre quand on se rapproche du Centre, porter des objet et les lancer augmentera la force...et tout ça on le constate en jouant, les contrôles vont devenir plus souple, on pourra sauter plus haut, plus loins etc... ça se fait de manière organique et c'est pareil pour l'Open World, lui aussi évolue, il y a des activités plus ou moins classique, libérer des prisonniers, activer des tours etc... sauf que là aussi les actions vont impacter le Monde et au finale on se retrouve sur une plaque tournante, c'est pas un Open World comme un Red Dead Redemption 2 ou un GTA il est pas vivant de la même manière mais ça reste organique quand même car chaques actions dans l'Open World aura des conséquences et finalement un objectif redondant comme libérer des prisonniers aura un impacte sur l'Open World car ils formeront une armée de milice, détruire des garages impactera le taux de rencontres des véhicules ennemies, prendre le contrôle des stations logistiques ferra que des tourelles alliés font le tour de la ville pour nous aider, pirater les tours de propagandes et les citoyens rejoindront nos rangs etc... Au finale ça reste un Open World vivant malgrès l'aspect de vide qu'il donne dans les rues. Aussi effectuer des actions dans divers domaines nous aidera à récolter des informations suri les Lieutenants et donc trouver leur localisation pour aller les affronter, une fois un Lieutenant tué c'est son commandant qui se manifestera. En tuant un Lieutenant on pourra également désactiver des pièges ou facilité l'accès à la tour de son commandant ( sachant que tout ça est optionnel on peut très bien commencer le jeu et aller au boss Finale sans avoir tuer les autres boss ) C'est aussi pour cet aspect de liberté d'appréhender le jeu de divers façons qu'ils ne peuvent pas se permettre de se concentrer sur un scénario. Et pour finir quand on provoque les ennemies il y a une jauge de haine qui se rempli et atteint un niveau d'alert. Il y aura des vagues de puissants adversaires qu'il faudra vaincre. Voilà il y a d'autres activité plus annexes comme des courses de plateformes, des courses de véhicules, des cascades à effectuer en véhicule etc...Après voilà Niveau Gameplay ça reste très très simple dans ses méchaniques, du Shooter / Platformer Arcade, avec divers armes... mais c'est ludique en 20 heures et des poussières pas une seule seconde je me suis ennuyer c'est même plutôt addictif avec cette récolte d'orbes et cette montée en puissance, cette progression naturelle et savoir que nos actions auront des impactes. Là ou je regrette certains points c'est qu'ils ont pas trop mis l'accent sur le côté Sandbox avec utilisation de décors plus poussée, combinaison d'armes etc... les outils restent relativement simple et pas développé. ( pour le moment car ils vont suivre le jeu et ça pourrait changer et c'est tout ce que j'espère, j'ai aussi entendu parlé d'un support de mods ce qui pourrait être génial dans ce type de jeu ). La conduite aussi pose problème et mérite d'être patché en dehors des véhicules principaux de l'Agence, les véhicules ne tiennent pas bien la route et ont tendance à partir dans tous les sens et il y a également de gros soucis de collisions en voiture, il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir été projeté a 500 mètresBon je me suis surtout attardé sur le système de progression et le Gameplay mais côté Technique le jeu est pas moche, il y a de magnifiques effets d'explosions, de lumières, une bonne distance d'affichage, les models 3D sont Ultra détaillés, la DA est assez unique dans un Univers atypique très colorés / Néo Futuriste / Cyberpunk après ça plaît ou pas mais objectivent non est est très loins du jeu techniquement dépassé ( 360 / PS3 ) C'est une des meilleurs gestion du HDR que j'ai vu également. Par moment le jeu m'a réellement mis des claques. On termine sur une petite note de musique avec l'OST qui est assez discrète, c'est un genre que j'affectionne pas particulièrement une sorte d'électro mais c'est cohérent avec l'univers du jeu et il y a des thèmes à ambiance plutôt sympasVoilà c'était mes impressions, j'ai pas testé la Coop et depuis la Bêta test j'ai pas touché au multi. Je me suis seulement concentré sur la campagne Solo.