Pour notre studio, c’est un rêve qui se concrétise. Pour cette adaptation en jeu vidéo du monde exotique, drôle et dangereux de Jumanji, nous avons souhaité créer quelque chose de vraiment spécial. Nous dévoilerons prochainement toutes les nouvelles fonctionnalités, mais pour l’instant disons juste que le jeu sortira en novembre prochain et qu’il vous permettra d’incarner les personnages emblématiques de la franchise Jumanji.



Les amis, pas besoin d'E3 pour voir de vrai jeux. Le seul et unique jeu a retenir est là.Richard Tawn, fondateur et directeur de Funsolve:Le jeu sera disponible le 15 Novembre sur One, PS4, PC et mobile.