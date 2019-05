Voici des Rumeurs concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Square Enix a récemment partagé un nouveau trailer pour Final Fantasy VII Remake et révélera plus de détails lors du prochain E3 2019. Une nouvelle fuite décrit en détail la façon dont le jeu sera divisé et quels nouveaux éléments en feront partie. Ces rumeurs ont été mises en ligne par un utilisateur de Reddit qui a supprimé son compte au bout de quelques heures. Il cite la branche de localisation de Square Enix à El Segundo, Californie, comme source de ces rumeurs. Bien que la source ait supprimé son message, il a été enregistré par un autre utilisateur sur reddit. Voici un récapitulatif :- Le jeu serait en fait divisé en 2 parties.- La Materia serait montré dans presque toutes les armes. Ils n'apparaissaient pas dans les accessoires, pas plus que les accessoires ne seraient pas visibles sur votre modèle de personnage. Cependant, différentes armes apparaîtraient sur votre modèle, par exemple Rune Blade serait sur le dos de Cloud si équipé et en cours d’exploration.- Les différentes armes ont des frappes lourdes avec triangle (elles ne coûtent pas de charge ATB). Buster Sword aurait Punisher Rune Blade, par exemple. Vous pourrez utiliser un frappe lourde après une série de coups réussis.- L'utilisation de Magic consommerait de l'ATB avec des MP. Vous obtiendriez plus de barres en progressant dans le jeu.- Les Invocations fonctionneraient pour la plupart comme des scènes cinématiques comme l'original, ils ne se battraient pas avec vous sur le terrain. Il y aurait une nouvelle Invocation d'Amarok et semble être un loup et causerait des effets de type ténèbres en plus des dégâts.- La carte du monde entier serait presque transparente. Il y aurait des «zones», avec des routes et des moyens de transport. Ça serait un monde ouvert. Des véhicules comme le Tiny Bronco fonctionneraient presque exactement de la même manière, car ils ne pourraient aller que dans une eau plus claire. Les chocobos seraient bien sûr obtenus après la ferme.- Ils auraient vraiment fait un effort pour que chaque ville soit vraiment habitée et unique. Upper Junon par exemple ressemblerait beaucoup plus à une installation militaire qu'à Midgar.-Les HP montrés pendant l'état d'avancement ne seraient pas indicatifs de ce que leurs HP devraient/seraient normalement pendant ces périodes. Simplement pour la présentation de développement.- Il y auraient des démos sur le PSN pour que les personnes y jouent juste après l'E3, peu après, voire directement après l'E3 (Playstation Plus requis).- La conception de beaucoup d'ennemis auraient été refaits mais la plupart resteront reconnaissables. Certains ne feraient pas une apparition. Par exemple, il n'y avait pas d'ennemis fantômes dans la gare.- Le QG Shin-ra n'aurait pas autant d'étages à explorer, mais plus à faire pour les étages où vous vous dirigeriez, et vous auriez toujours l'impression de vous battre pour atteindre le sommet.- La conception de Tifa serait également fidèle à la tenue d'origine, son visage semble être la plupart du temps similaire à sa conception dans le jeu Advent Children, mais légèrement plus occidental. Les Materia apparaîtraient également sur ses gants.-Cait Sith semblerait être prononcé «Ket» Sith mais n'a subi aucune refonte majeure dans sa conception. Son style de combat serait plus rapproché.-Golden Saucer aura des jeux qui ne seraient pas jouables (encore) parce qu’ils rejouent essentiellement une partie d’une mission d’histoire ultérieure. Certains seraient jouables dès votre arrivée.-Red XIII aurait des clones Cobalt XIV et Indigo XV, vous devriez vous battre avant qu'il ne rejoigne votre parti au QG Shin-ra.- Cid ne semblerait pas fumer mais vous voyez des preuves qu'il le fait. Il serait clairement contrarié par Shera mais aurait atténué son agressivité car ils auraient estimé que c'était inutile.-Yuffie et Vincent ne seraient plus facultatifs. Vous pouvez les manquer jusqu'à un certain point où ils deviennent alors obligatoires. Vous obtiendriez automatiquement Yuffie si vous ne l'avez pas obtenue avant Rocket Town, par exemple.- Cloud aurait une robe et une perruque dans une scène particulière.-Comme ce sont des jeux complets, chacun serait facturé à 59,99 dollars.- Les signaux auraient été envoyés aux détaillants pour se préparer à commencer les réservations.Reste à voir si tout cela se concrétisera...Source : https://gearnuke.com/final-fantasy-vii-remake-leak-reveals-how-it-will-be-divided-gameplay-details-more-rumor