Voici des Informations concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Tout d'abord, en se fiant aux derniers bilans financiers de Square-Enix, il semblerait que Final Fantasy VII Remake et The Avengers Project ne sortent plus pendant l'année fiscale 2020, mais celle de 2021, soit bien après mars 2020.Enfin, certains reprocheraient à Square-Enix d'avoir donné à Barrett un teint trop pâle, comparé à la version d'origine. Reste à voir si cela prendra de l'ampleur et si Square-Enix devra réagir...Sources : https://wccftech.com/square-enix-financials-suggest-ffvii-remake-avengers-delayed et https://www.resetera.com/threads/final-fantasy-vii-remake-some-fans-are-mad-because-barret-looks-white.117164