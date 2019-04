Voici une Information autour du jeu Days Gone :Gamekult donne enfin son verdict sur le jeu et lui accorde la note de 6/10 :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sort aujourd’hui même…Source : https://www.gamekult.com/jeux/days-gone-3050714987/test.html

posted the 04/26/2019 at 04:18 PM by link49