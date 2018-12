Voici des Informations concernant le prochain jeu de Fumito Ueda :Lors d'une conférence à Bilbao, en Espagne, Fumito Ueda a donné plus de détails sur son prochain projet. Le créateur d'Ico et de Shadow of the Colossus a révélé que le processus est encore à son début, car lui et son équipe sont au stade encore du prototype.Une équipe d'environ 10 personnes travaille sur "la création artistique et la création de prototypes", alors ne vous attendez pas à ce que le jeu sorte sur cette génération."A l'heure actuelle, je ne peux vraiment pas expliquer clairement ni fournir de détails sur le nouveau travail que nous créons", a-t-il déclaré à Gamereactor lors d'une interview."Cependant, vis-à-vis de son style artistique, ce sera quelque chose de similaire à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, même si cela comportera des éléments uniques."Et en ce qui concerne le genre du jeu ou le monde qui apparaît dans le jeu vidéo, nous espérons que cela surprendra les joueurs et les fans de nos jeux vidéo et nous travaillons actuellement avec enthousiasme pour arriver à ce moment."La patience est de mise…Source : https://www.gamepur.com/news/36891-fumito-ueda-next-game-very-early.html