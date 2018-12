Voici une Rumeur autour du jeu Persona 5 :La rumeur vient de MysticDistance, traducteur et rédacteur secondaire de Persona Central, KHInsider et d’autres sites. Voici les informations qu'il a partagées :- Persona 5 sortirait sur Nintendo Switch en 2019- Le jeu serait annoncé le jour où Joker deviendra jouable dans Super Smash Bros. Ultimate- Cette version aurait un nouveau titre- Elle contiendrait également des ajustements, des aspects supplémentaires du scénario et d'autres ajouts- Un portage sur cette console est à l'étude depuis mi-2017- Le nom du jeu est basé sur l'un des domaines récemment enregistrés par Atlus : P5U.jp et P5R.jp, non utilisés jusqu’à présent par Atlus.Plus qu’à attendre une confirmation…Source : https://www.gonintendo.com/stories/324237-rumor-persona-5-coming-to-switch