Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate:Parfois, en ce qui concerne Nintendo, vous pouvez avoir l’impression que vos commentaires et vos demandes tombent dans l’oreille d’un sourd. Nintendo veut que vous sachiez que ce n'est pas le cas quand il s'agit de faire pression pour que Waluigi et Geno fassent partie du jeu Super Smash Bros. Ultimate. Dans une interview avec USGamer, J.C. Rodrigo de Nintendo a spécifiquement abordé les demandes des joueurs pour que Waluigi et de Geno de se joindre à la liste des personnage jouable. Il précise que Nintendo est conscient que les gens veulent ces personnages, et qu'ils sont entendus. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/323011-nintendo-says-they-hear-your-requests-for-waluigi-and-geno-in-sma