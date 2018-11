Voici une Information autou de l'E3 2019 :Hier, on a appris que Sony ne participerait pas à l'E3 2019. Pour la première fois en 24 ans d'existence de la convention de Los Angeles, la House of PlayStation choisira de ne pas participer. .Malgré cette bombe, il semble que le reste du programme continuera comme d'habitude. Tous les éditeurs normaux auxquels nous nous attendons seront toujours présents à l'E3 2019. Activision? Oui. Ubisoft? Oui. Warner Bros. Interactive Entertainment? Ils seront là. Les détenteurs des autres plates-formes, Nintendo et Microsoft, seront également présents. Malgré l’attitude quelque peu négative que beaucoup ont à l’égard de l’E3 2019 à l’heure actuelle, Reggie Fils-Aime de Nintendo semble plutôt enthousiaste :« L'E3 est une opportunité exceptionnelle pour nous de partager de nouveaux jeux et expériences avec des fans et des partenaires commerciaux du monde entier. Chaque année, nous discutons de ce qui sera le meilleur moyen pour nous de tirer parti du prochain spectacle E3 afin de faire sourire les gens. "Et Phil Spencer, de Microsoft, semble également très heureux des perspectives de l’E3 2019 :«E3 est une plate-forme incroyable pour mettre en valeur le dynamisme et la créativité de l'industrie du jeu vidéo. L’ESA continue d’étendre la portée de l’événement aux fans et à l’industrie, à la fois sur Internet et en ligne, et nous attendons avec impatience ce qui nous attend à l’E3 2019. »Il est évident que E3 est actuellement dans une période de transition. Au cours des deux dernières années, l'ESA a ouvert le salon au public et, en 2019, elle promet de mettre davantage l'accent sur l'esport. Reste à savoir si Sony ne participera pas à l'E3 tous les ans après 2019, mais même sans eux, l'ESA continuera de se concentrer sur l'avenir et l'avenir de ce salon du jeu vidéo...Source : https://www.dualshockers.com/sony-e3-2019-nintendo-microsoft-comment/