Voici mon Avis sur la Démo du jeu YS VIII :Tout d’abord, je ne comprends pas pourquoi la Démo est en anglais alors que le jeu sera traduit en français. Ça ne met pas le jeu en avant.Graphiquement le jeu n’est pas exceptionnel, même si certains environnements sont jolis.Les personnages ne sont pas non plus très charismatiques, mais j’ai vu pire.Les musiques sont dans l’ensemble réussies. Le bestiaire est aussi varié et le système de combat est bon.La caméra répond assez bien. Cependant, je trouve que le jeu ressemble fortement à un Tales of classique, mais en moins bien.Bref, cette Démo ne m’a pas complétement convaincu, surtout que je pense que le jeu sera moins beau visuellement sur PsVita.Vu que j’ai eu un peu d’argent dernièrement, je pense quand même prendre la version PsVita, on ne sait jamais, j’aurais peut-être un avis différent sur l’œuvre entière, traduite en plus. Ca sera d'ailleurs le seul jeu que j'achète sur PsVita en 2017…Source : member15179.html