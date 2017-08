Trails of Cold Steel 1 ( 2013 )

Ceux qui ont fini Trails of Cold Steel 1, qui font le 2 , je vous conseille d'éviter le passage entre 3:00 et 3:05 A vous de décider

Sur les réseaux sociaux, des photos circulent sur la taille du jeu sur le disque dur de la PS4 : ce sera 30 Gb sur le disque dur comme Dragon Quest XI. Pour comparer avec ses 2 épisodes précédents : Trails of Cold Steel 1 - PS Vita : 2,7 Gb / PS3 : 3 Gb Trails of Cold Steel 2 - PS Vita : 3 Gb / PS3 : 4,5 Gb Grosso modo, ce sera 10x la taille avec sûrement de longues heures de jeu en perspective

