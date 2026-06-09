recherche
News / Blogs
The Legend of Zelda - Ocarina of Time : le remake Nintendo Switch 2 est une réalité
L'élu était là pour boucler ce très décevant Nintendo Direct (mais si certains ont aimé, tant mieux) mais malheureusement, il faudra se contenter pour l'heure du strict minimum concernant ce remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, sans même savoir si ce que l'on voit est bien le rendu in-game ou une cinématique.

Mais avec un lancement prévu pour les fêtes de fin d'année, on en saura très vite davantage, en pariant tout simplement sur un Direct 100 % dédié à ce titre forcément très attendu.

19
Qui a aimé ?
aeris201, rocan, xrkmx, goldmen33, icebergbrulant, axlenz, jamrock, mithrandir, gameslover, liquidsnake66, junaldinho, archesstat, nicolasgourry, wickette, alucardhellsing, ouken, retrostew, shao, roivas
publié le 09/06/2026 à 15:39 par Gamekyo
commentaires (57)
aeris201 publié le 09/06/2026 à 15:42
Ca s'annonce incroyable

Mais ils auraient pu annoncer une date quand meme
vyse publié le 09/06/2026 à 15:42
L'interet était justement de nous montrer si c'était une vrai relecture avec des nouveautés ou simplement refaire à l'identique en juste plus grand, plus espacé..pff quelle déception on se fiche de savoir qu'il existe
gat publié le 09/06/2026 à 15:43
Ce serait ouf qu’ils le sortent le 19 novembre. Mais je le vois plutôt pour décembre.
noishe publié le 09/06/2026 à 15:43
En vrai vous auriez aimé quoi de plus pour ce direct ? La fin d'année est déjà vraiment surchargée
losz publié le 09/06/2026 à 15:44
Enfin un jeu Nintendo qui me hype, j'espère qu'ils vont pas annoncer une console collector, obligé de faire le pigeon sinon.
kikoo31 publié le 09/06/2026 à 15:44
gat
liberty publié le 09/06/2026 à 15:44
noishe Mario 3D pour décembre 2026 c'est tout'
micheljackson publié le 09/06/2026 à 15:44
La DA me plait (enfin le peut qu'on en voit), ça ne ressemble pas à BoTW/TotK, la musique est fabuleuse, ça pourrait me faire acheter la Switch 2 cette fois
shadowmarshal publié le 09/06/2026 à 15:46
D’après mes sources, il devrait sortir le 19 novembre 2026 et ça va faire mal ????.
nobleswan publié le 09/06/2026 à 15:48
Trop d'émotion, le retour du Héros du temps 30 ans après.
dokidokii publié le 09/06/2026 à 15:50
J'en tremble de joie.
J'avais peur pour la DA mais ils ont l'air d'avoir assuré
grundbeld publié le 09/06/2026 à 15:50
Et dire que certains qui s’extasient devant ce remake critiquent Wolverine, GOW et Gears parce que ce serait du déjà vu…

Je sais pas si je dois rire ou pleurer.
ducknsexe publié le 09/06/2026 à 15:50
Bordel le meilleur jeu du mondeeee

ça m'a l air une bonne relecture avec un monde plus vaste. OOT va déboîter tout le monde.


Une exclusivité SW2 et nul par ailleurs héhéhéhé
noishe publié le 09/06/2026 à 15:51
liberty On aura des news en 2027 sans aucun doute, ils auraient fait une erreur de sortir Zelda et Mario à la même période
aeris201 publié le 09/06/2026 à 15:53
Le meilleur jeu all time avec des graphismes moderne
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:54
grundbeld seulement car c'est Nintendo
adamjensen publié le 09/06/2026 à 15:55
Il se peut que j’achète cette console de merde rien que pour ce jeu.
Un jour, mais pas tout de suite.
La première fois que je l’ai fait sur GameCube, c’était vraiment quelque chose.
Ils vont se faire des putains de couilles en or avec cet épisode, c’est sûr à 100 %.
mrvince publié le 09/06/2026 à 15:55
Etonnant de pas avoir de date quand même... Surement un direct spécial qui va arriver durant l'été.
yanssou publié le 09/06/2026 à 16:00
ça critique Atlus pour les teaser mais là c'est fort, au lieu de présenter des trucs osef, y'avait pas moyen de prendre quelques minutes pour le présenter dans une conf de 50 min, surtout pour une sortie prévu cette année.
derno publié le 09/06/2026 à 16:01
je reste étonné de ne pas avoir vu de visuel de lieux iconique du jeu....j'ai encore un peut peur que ça soit juste un remake graphique qui conserve la même structure que le jeu original (petite pleine par rapport aux standars actuel, monde découpé en toile d'araignée avec écrans de chargement situé aux même endroit...vivement qu'on en vois plus.
drybowser publié le 09/06/2026 à 16:03
Forcément je vais l'acheter c'est le meilleur jeu du monde remaké et ce simple trailer montre que ce sera un vrai remake ambitieux ... Mais merde que c'est frustrant de ne rien voir bordel 1m30 seulement comme si le jeu était en tout début de dev alors qu'il sort dans 6 mois max ! Incompréhensible de pas l'avoir mis en avant pendant 10 minutes d autant plus quand on voit le vide intersidéral du ND
edgar publié le 09/06/2026 à 16:04
Take my fucking money Nintendo !!!
kiryukazuma publié le 09/06/2026 à 16:10
Nan mais ils vont montrer du gameplay aujourd'hui ? C'est pas possible...
jobiwan publié le 09/06/2026 à 16:13
Vous critiquez Starfox pour sa seconde réadaptation de Starfox mais pour ce zelda, no problem.
Ça reste juste un titre basé sur la nostalgie et pour l'heure nous n'avons rien vu en terme de DA, ni en terme de contenu.
goldmen33 publié le 09/06/2026 à 16:15
Day one le jeu, le collector, le premium, la console, le tapis, la poupée gonflable, la poele anti adhesive, le pyjama etc
patrickleclairvoyant publié le 09/06/2026 à 16:23
Pas un poil de gameplay, c’est pitoyable
tokito publié le 09/06/2026 à 16:24
On en veut plus !!

Mais petit frisson avec quelques notes de musique
thelastone publié le 09/06/2026 à 16:28
Yooooo
alozius publié le 09/06/2026 à 16:29
Ce running gag.
Allé soyez contents vous allez pouvoir vous retaper la même histoire du même jeu pour une 3ème fois.
rogeraf publié le 09/06/2026 à 16:36
Fantastique !!!
sonilka publié le 09/06/2026 à 16:37
Comme quoi Nintendo n'a pas besoin d'en montrer plus pour satisfaire les joueurs. Prochaine étape juste un écran noir avec le nom du jeu.
22 publié le 09/06/2026 à 16:39
sonilka c'est limite le cas la
magnetic publié le 09/06/2026 à 16:39
Alozius crois le ou non mais le jeu a 28 ans, la version 3DS a 15 ans. Tout ca pour dire que des gens sont né bien après, des enfants, ados, adultes qui vont pouvoir découvrir un chef d'œuvre dans les meilleurs conditions possible.

Donc oui on est très satisfait de voir une annonce pareil et de pouvoir ouvrir à encore plus de monde ce jeu incroyable.

De plus on ne connait pas l'envergure du projet, il y a peut être du contenu additionnel, des quêtes secondaire, des nouveaux secrets et puzzles etc.
shambala93 publié le 09/06/2026 à 16:40
Même pas de gameplay. Minable comme d’habitude.
mithrandir publié le 09/06/2026 à 16:41
Arf je vais devoir acheter une Switch 2
bourbon publié le 09/06/2026 à 16:42
sonilka Ça n'a pas été fait avec MP4 en 2017 ?
mrpopulus publié le 09/06/2026 à 16:43
Tous les fanboy en transe alors qu'on a vu que dalle je sais pas si je dois rire ou pleurer...
liquidsnake66 publié le 09/06/2026 à 16:45
Les attentes autour de ce remake dont démesurées ca va être chaud d'être à la hauteur
pastorius1 publié le 09/06/2026 à 16:48
Gat 12 Décembre je prend!
junaldinho publié le 09/06/2026 à 16:49
Bon.. achat de Switch 2 en fin d"année en espérant une version collector !
iglooo publié le 09/06/2026 à 16:55
Un remake sans gameplay pour boucler le Direct
Nintendo
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 16:58
Du coup... La suite de la comm se fera sur leur application Nintendo News à la noix je le sens
judebox publié le 09/06/2026 à 17:16
0 infos bordel...
wickette publié le 09/06/2026 à 17:32
iglooo judebox Je comprends 100%, Il sort cette année après, on aura surement une présentation détaillée vers le prochain direct (Septembre)


Si on n'avait pas de date, là oui ça pue
ducknsexe publié le 09/06/2026 à 17:34
Un Nintendo Direct spécial Zelda en septembre. Laissons les haters en bikini troué profiter de l'été à la plage et déverser tout leur sel pendant ce temps.
pastorius1 publié le 09/06/2026 à 17:42
Sorties simultanées GT6 et Zelda OOT ça va chauffer à Noël...
kageyama publié le 09/06/2026 à 17:46
on voit rien du jeu...Link n'a plus de bonnet :/ ses fringues ont l'air degueulasse...la da n'a pas l'air top :/
franchement j'aurais preferé voir link chevauchant epona dans la plaine d'hyrule comme quand on allumait la n64 !!
ouken publié le 09/06/2026 à 17:52
Day one obligé de ce le refaire encore et encore une pépite qui mérite un remake !! Nintendo on quand même de belle cartouche remake qui donne envie au moins eu
fritesmayo76 publié le 09/06/2026 à 17:57
Aussi beau que ça puisse être, c'est un jeu déjà poncé par tellement de gens.. J'espère qu'ils vont bien remodeler le jeu pour éventuellement donner envie et pas faire une copie carbone comme Star Fox.
shao publié le 09/06/2026 à 17:57
Le soucis de cette annonce c'est qu'elle a été leaké mais je vous assure que si on avait pas été au courant le net serait en feu pour ce petit teasing.

kageyama
Tu trolls avoues!
pastorius1 publié le 09/06/2026 à 17:59
Kageyama Ah c'est sûr qu'on voit pas grand chose mais j'ai rarement été déçu d'un Zelda.... Ils peuvent pas louper OOT, c'est la référence de leur firme et celle de Famitsu.
pharrell publié le 09/06/2026 à 18:01
J’avais tenté sur 3DS mais j’ai pas du tout accroché… je retenterai ce remake mais j’avoue être assez hérétique aux Zelda 3D.

J’aurais préféré des remake 2D des premiers opus.

Comme le remake du jeu Gameboy sortie il y a quelques temps sur Switch. Ça je kiffe.
redeemer publié le 09/06/2026 à 18:02
alozius
3eme fois, en 30 ans...
Combien de fois en combien de temps GTA 5 ?
Même question pour Last of us

La version 3DS est un portage++, là on est censé avoir droit à un vrai remake
pastorius1 publié le 09/06/2026 à 18:12
Redeemer ... Ca va bien se passer... ne t'inquiète pas.... bien se passer.
thauvinho publié le 09/06/2026 à 18:23
L'unique bonne annonce pour moi ...
zanpa publié le 09/06/2026 à 18:32
les texture et la tête de link ... ça annonce du lourd
dokidokii publié le 09/06/2026 à 18:33
shao Grave, avec le recul je regrette tellement que ça a leaké, on aurait pu avoir des meilleures réactions que lors du reveal de Zelda TP en 2004
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
3
Ils aiment
Nom : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
Autres versions : Wii U - Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo