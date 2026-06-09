The Legend of Zelda - Ocarina of Time : le remake Nintendo Switch 2 est une réalité
L'élu était là pour boucler ce très décevant Nintendo Direct (mais si certains ont aimé, tant mieux) mais malheureusement, il faudra se contenter pour l'heure du strict minimum concernant ce remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, sans même savoir si ce que l'on voit est bien le rendu in-game ou une cinématique.
Mais avec un lancement prévu pour les fêtes de fin d'année, on en saura très vite davantage, en pariant tout simplement sur un Direct 100 % dédié à ce titre forcément très attendu.
Mais ils auraient pu annoncer une date quand meme
J'avais peur pour la DA mais ils ont l'air d'avoir assuré
Je sais pas si je dois rire ou pleurer.
ça m'a l air une bonne relecture avec un monde plus vaste. OOT va déboîter tout le monde.
Une exclusivité SW2 et nul par ailleurs héhéhéhé
Un jour, mais pas tout de suite.
La première fois que je l’ai fait sur GameCube, c’était vraiment quelque chose.
Ils vont se faire des putains de couilles en or avec cet épisode, c’est sûr à 100 %.
Ça reste juste un titre basé sur la nostalgie et pour l'heure nous n'avons rien vu en terme de DA, ni en terme de contenu.
Mais petit frisson avec quelques notes de musique
Allé soyez contents vous allez pouvoir vous retaper la même histoire du même jeu pour une 3ème fois.
Donc oui on est très satisfait de voir une annonce pareil et de pouvoir ouvrir à encore plus de monde ce jeu incroyable.
De plus on ne connait pas l'envergure du projet, il y a peut être du contenu additionnel, des quêtes secondaire, des nouveaux secrets et puzzles etc.
Nintendo
Si on n'avait pas de date, là oui ça pue
franchement j'aurais preferé voir link chevauchant epona dans la plaine d'hyrule comme quand on allumait la n64 !!
kageyama
Tu trolls avoues!
J’aurais préféré des remake 2D des premiers opus.
Comme le remake du jeu Gameboy sortie il y a quelques temps sur Switch. Ça je kiffe.
3eme fois, en 30 ans...
Combien de fois en combien de temps GTA 5 ?
Même question pour Last of us
La version 3DS est un portage++, là on est censé avoir droit à un vrai remake