The Legend of Zelda - Ocarina of Time : le remake Nintendo Switch 2 est une réalité

L'élu était là pour boucler ce très décevant Nintendo Direct (mais si certains ont aimé, tant mieux) mais malheureusement, il faudra se contenter pour l'heure du strict minimum concernant ce remake de, sans même savoir si ce que l'on voit est bien le rendu in-game ou une cinématique.Mais avec un lancement prévu pour les fêtes de fin d'année, on en saura très vite davantage, en pariant tout simplement sur un Direct 100 % dédié à ce titre forcément très attendu.